La rivoluzione ai Roland Garros 2026 di Naomi Osaka: sui campi da tennis con abiti di tulle e paillettes

Naomi Osaka sta partecipando ai Roland Garros 2026, dove ogni suoi ingresso in campo si sta trasformando in una vera e propria sfilata.

Naomi Osaka è una delle grandi protagoniste dei Roland Garros 2026 di Parigi e non solo perché attualmente alle prese con la gara di Singolare Femminile contro Donna Vekic. Fin dalla prima apparizione in campo ha lasciato tutti senza fiato con uno stile glamour decisamente insolito per il settore. Niente look total white, gonnelline a pieghe, polo chic e canotte sportive, la tennista giapponese ha riscritto i codici d'abbigliamento dell'atleta professionista, trasformando il campo di terra rossa in una passerella Couture. Ha uno stylist, si lascia vestire da grandi stilisti e nasconde sempre dei simboli nei suoi look: Naomi Osaka non è solo una tennista, è una rivoluzionaria icona fashion.

Chi è lo stilista che veste Naomi Osaka ai Roland Garros 2026

Per partecipare ai Roland Garros 2026 Naomi Osaka non ha lasciato nulla al caso in fatto di stile. Si è affidata al designer svizzero Kevin Germanier, che ha realizzato per lei tutti gli outfit sfoggiati prima e durante i match. Durante il primo turno contro la tedesca Laura Siegemund ha fatto il suo ingresso con un maxi dress total black, un modello con corpetto strizzato e voluminosa gonna di tulle. Prima di dare il via alla partita si è spogliata, rivelando un abitino Couture color nude (sempre dello stilista ma nato da una collaborazione con Nike), la cui particolarità sta nel fatto che è coperto di paillettes dorate e scintillanti. L'ispirazione? La Tour Eiffel di notte, il simbolo per eccellenza della città che ospita il torneo.

Naomi Osaka in Kevin Germanier

I look "de-costruiti" di Naomi Osaka

Per il secondo match, quello di oggi contro Donna Vekic, Naomi Osaka lo ha fatto ancora: è entrata in campo con una creazione firmata Kevin Germanier ma questa volta contraddistinta da una maxi shirt scintillante con un lungo strascico di tulle bianco applicato all'altezza del fondoschiena. Una volta cominciata la partita, si è spogliata e ha rivelato il solito mini dress di paillettes. Insieme allo stilista, la tennista ha voluto de-costruire i capi tecnici, dando vita a veri e propri abiti da passerella. Ricami artigianali, costruzioni sartoriali e dettagli scenografici: tutti i look dimostrano che la funzionalità sportiva non implica necessariamente l'assenza di estetica, anzi, comodità e stile possono convivere e completarsi.

Leggi anche Alysa Liu alla conquista della moda: dopo le Olimpiadi vola a Parigi per le sfilate

L’abito ispirato alla Tour Eiffel di notte

Naomi Osaka è la diva del tennis contemporaneo

Naomi Osaka non è nuova a simili "colpi di testa fashion" durante i match dei più grandi tornei di tennis, già negli scorsi anni si era distinta per originalità presentandosi in campo prima con un completo fatto di tulle e fiocchi, poi vestita da "medusa" con tanto di ombrellino e cappello col velo che cade sul viso. I suoi abiti sono sempre scenografici e "trasformabili", con lunghi strascichi e accessori sopra le righe da cui "si spoglia" per dare il via alle partite. Naomi ha uno stylist che la segue in tutto il mondo, viene chiamata a posare per ambite copertine, sfila sui red carpet internazionali (ultimo tra tutti quello del Met Gala): insomma, sembra non avere nulla da invidiare alle grandi dive della moda e del cinema. Il suo merito? Aver riscoperto l'animo glamour del settore, trasformando il campo in una vera e propria passerella, in un "alternativo" tempio della moda, in luogo in cui si riescono a mandare precisi messaggi attraverso abiti sportivi ma dal mood trendy.