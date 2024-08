L’abito con fiocchi e tulle di Naomi Osaka agli Us Open è la perfetta unione tra brat e demure

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Naomi Osaka

Coquette con un tocco brat. Agli Us Open di New York, ultimo dei quattro Slam della stagione tennistica, Naomi Osaka, giocatrice giapponese, ha portato il semplice completo da gioco a un altro livello. Il suo ingresso sul Louis Armstrong è stato accompagnato da un boato per il suo outfit in stile ballerina: gonna in tulle e un fiocco gigante sulla schiena tutto rigorosamente verde acido, portando così il colore della brat summer sui campi di Flushing Meadows. La giocatrice, che ha vinto il torneo nel 2018 e nel 2020, è stata numero 1 del mondo nel 2019. Nel 2023 ha preso una pausa dal tennis dopo aver annunciato di essere incinta del suo primo figlio, nato a gennaio dello scorso anno. Il suo ritorno era molto atteso dagli appassionati di tennis, anche per via dei problemi di salute mentale che l'avevano accompagnata dopo la vittoria degli Slam: Osaka aveva raccontato nel 2021 di soffrire di depressione e ansia. Il rientro a New York con questo abito sporty chic è stato suggellato dalla vittoria, dopo tanto tempo, contro una delle prime dieci giocatrici del mondo, Jelena Ostapenko (numero dieci della classifica WTA).

Il vestito di Naomi Osaka agli Us Open

Chi ha firmato il vestito di Naomi Osaka agli US Open

"Quando indosso ciò che ritengo sia un bel look, mi sento decisamente più a mio agio. Penso che sia una cosa magica che la moda può fare. Penso che quando indosserò il mio completo per gli U.S. Open, sentirò una trasformazione", ha raccontato Osaka al New York Times in un'intervista rilasciata pochi giorni prima dell'inizio del torneo. Il legame tra tennis e moda è ormai un fatto incontrovertibile: l'abbigliamento per le giovani star del tennis contemporaneo, come dichiarato da Osaka, è qualcosa di profondamente legato all'autoconsapevolezza e alla fiducia in sé stessi che si riverberano, poi, anche negli scambi in campo. Inoltre, le grandi Maison sono state abili nel comprendere il periodo storico che il tennis sta attraversando: con il ritiro di Roger Federer e la fine dell'era dei Big Three (lui, Rafael Nadal e Novak Djokovic), i brand stanno spostando l'attenzione su una nuova generazione di talenti come Coco Gauff, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, che hanno un appeal che va oltre il mero abbigliamento sportivo, come evidenzia anche il Business of Fashion, una delle riviste di settore.

Il look di Naomi Osaka agli Us Open

Quando Naomi Osaka ha fatto il suo ingresso sul campo da tennis, è stato subito evidente che quello che avevamo davanti era una sorta di tuta da supereroe (power suit in inglese), ossia un completo che rappresenta forza e determinazione. "È una questione di fiducia in se stessi. Se indossi un completo così, per certi versi è quasi una power-suit. Poi entri in campo e ti immagini di poter fare qualsiasi cosa". Nell'intervista rilasciata alla giornalista Jessica Testa del New York Times, la tennista definisce il vestito "un'armatura, in un certo senso questo outfit è un po' intimidatorio per la mia avversaria. [La gonna] è così grande che forse crea una presenza più decisa e forte." Il look, firmato Nike in collaborazione con la designer Yoon Ahn, fondatrice del brand giapponese Ambush, è di fatto un tributo all'estetica coquette, fatta di fiocchi, pizzi e tulle. Un'estetica che si accompagna con un'attitudine riservata, timida e distinta, in una parola demure. Un grande fiocco verde acido, infatti, è cucito sul retro del suo bomber bianco e scende lungo la gonna volant in tulle, che poi viene staccata per giocare il match.

Il fiocco gigante dietro il bomber di Osaka

Sotto il bomber poi, Osaka sfoggia un abito smanicato verde con gonna a balze sul quale è cucito un altro fiocco bianco più piccolo. Due piccoli fiocchi verdi sono attaccati anche su retro delle scarpe, rigorosamente Nike anche quelle. Il verde dell'abito, poi, ha catalizzato l'attenzione sul look anche sui social media, anche tra coloro che non seguono abitualmente il tennis. Per molti ricorda la nuance di una pallina da tennis, anche se Nike ha preciso che si tratta di un barely green, la cui traduzione letterale è "appena verde", ma in concreto è un verde tenue. Questo look, che fa sentire Naomi Osaka "come Black Panther", è uno dei primi look personalizzati realizzati da Nike per un'atleta che non sia Serena Williams, regina indiscussa del tennis femminile del 21esimo secolo. Williams è celebre per aver giocato a tennis con un completo di jeans e perfino con una maxi gonna nera in tulle, ispirando anche il completo di Osaka, che è sua grande fan.

Il fiocco sulla gonna

L'ispirazione dietro l'abito di Naomi Osaka agli Us Open

Dietro al completo non c'è solo la voglia di sentirsi a proprio agio in campo, ma anche tutta la subcultura giapponese che Naomi Osaka respira fin da quando è una bambina. "Mi ha mandato alcuni look di questa goth ‘Lolita' che le piaceva molto in quel momento”, ha raccontato la designer al New York Times. Sono state realizzate due versioni del look: una in nero, per le partite serali, e una in verde brat, per le gare pomeridiane. Il mondo Sailor Moon e Harajuku sono due delle ispirazioni per questo completo: tutto quell'universo fatto di tanti fronzoli e fiocchi ha sempre fatto parte dell'estetica della giocatrice. Il tulle della gonna, poi, è un rimando al balletcore, lo stile da ballerina che ha spopolato nelle collezioni dei grandi brand e negli outfit quotidiani. Il mix tra cultura urban e l'estetica bon ton sembra proprio essere la sintesi tra i diversi mondi di Naomi Osaka, anche sul campo da tennis. Una sintesi indubbiamente "very mindful, very cutesy", come una perfetta ragazza demure.