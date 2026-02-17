Deanna Stellato-Dudek, la pattinatrice griffata a Milano Cortina: chi ha firmato i suoi abiti da gara

Si chiama Deanna Stellato-Dudek ed è la pattinatrice canadese che ieri ha partecipato alla gara di pattinaggio artistico di coppia. In quanti sanno che tutti i suoi abiti sono firmati da una famosa Maison di moda?

Continuano le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, evento arrivato alle sue "battute finali", visto che domenica ci sarà l'attesissima cerimonia di chiusura. Ieri sera si è tenuta l'Ice Skating Arena di Milano ha ospitato la gara di Pair Figure Skating Free, il pattinaggio artistico di coppia, dove a trionfare sono stati i giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara. Tra gli atleti in gara c'erano non solo gli italiani Sara Conti e Niccolò Macii ma anche i canadesi Deanna Stellato-Dudek e Maxime Deschamps. Per quale motivo si parla di questi ultimi? La pattinatrice per partecipare a Milano Cortina si è vestita griffata, affidandosi a una Maison fashion di fama internazionale.

Chi ha firmato gli abiti da gara di Deanna Stellato-Dudek

Per Deanna Stellato-Dudek, statunitense naturalizzata canadese, i Giochi Olimpici di Milano Cortina sono molto speciali: dopo 16 anni di inattività legati a gravi infortuni, è tornata a gareggiare nel pattinaggio di figura a coppie. Per la grande rinascita al fianco di Maxime Deschamps ha, dunque, voluto fare le cose in grande: ha affidato la creazione dei suoi abiti da gara alla leggendaria Maison di moda Oscar de la Renta. La collaborazione è nata grazie all'intervento di Amanda Desmarais, membro del consiglio di Skate Canada e cliente di lunga data del brand, che, riconoscendo l'eleganza e il fascino della pattinatrice, ha contattato personalmente l'azienda fashion per proporre una partnership. Dopo anni di rifiuti, il marchio ha accettato di realizzare gli abiti per lei per le Olimpiadi invernali 2026.

Deanna Stellato–Dudek in Oscar de la Renta

Gli abiti griffati della pattinatrice olimpica

Ieri sera Deanna Stellato-Dudek ha incantato il pubblico con un monospalla color ciliegia, un modello scintillante e dal design asimmetrico, la cui particolarità sta in un collarino coordinato arricchito da un fiore in tinta. All'interno del suo "guardaroba olimpico" c'è anche un secondo abito da gara della Maison: un tubino dorato decorato a mano tempestato di perline scintillanti che emanano luce a ogni movimento. L'atleta lo ha indossato per danzare sulle note di Carmina Burana, rendendo ancora più drammatica ed epica la performance. Per lei sfoggiare degli Oscar de la Renta alle Olimpiadi è stato un vero e proprio sogno, le hanno permesso di sentirsi bella e sicura di sé, trasformando ogni esibizione in un vero e proprio spettacolo.

