La regina Camilla rende omaggio a Elisabetta II: alla cena di gala indossa la sua tiara preferita La regina Camilla ha partecipato insieme a re Carlo III alla tradizionale Ancient Pearl Sword Ceremony. Per l’occasione ha reso omaggio alla regina Elisabetta II, indossando alcuni dei suoi gioielli reali preferiti.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera Mansion House, la residenza ufficiale del Lord sindaco della City di Londra, è stata illuminata da un evento attesissimo dalla Royal Family: l'Ancient Pearl Sword Ceremony, una cena di gala organizzata per celebrare ancora una volta l'incoronazione dei nuovi sovrani. Come da tradizione, infatti, re Carlo III e sua moglie Camilla sono stati chiamati a visitare la City di Londra durante il "Coronation year". Ad attirare le attenzioni dei media è stato soprattutto l'outfit della monarca, che per l'occasione ha riaperto la collezione di gioielli reali, rispolverando una vecchia tiara amatissima dalla compianta Elisabetta II: ecco la sua storia.

La regina Camilla con l'abito Couture

La regina Camilla ha messo in atto una vera e propria svolta di stile all'insegna del glamour da quando è diventata ufficialmente la nuova sovrana inglese e ne ha data l'ennesima prova all'evento di gala organizzato a Mansion House. Se il marito Carlo ha scelto il classico smoking arricchito da medaglioni e fasce degli ordini aristocratici a cui appartiene, lei ha brillato con un lungo abito Couture firmato Bruce Oldfield.

I Royals all’Ancient Pearl Sword Ceremony

Si tratta di un classico modello a sirena con la gonna lunga fino ai piedi, la scollatura tonda e le maniche lunghe e leggermente a sbuffo sulle spalle, la sua particolarità? È decorato all-over con delle foglioline ricamate in argento scintillante. Non è mancato un tocco prezioso: al di là della tiara, la regina ha anche sfoggiato una delle collane di diamanti appartenenti a Elisabetta II, realizzata con le pietre preziose del Sud Africa.

Camilla con la collana di diamanti di Elisabetta II

La storia della tiara indossata da Camilla

Essendo un evento di gala, la regina Camilla ha avuto la possibilità di sfoggiare una delle corone della preziosa collezione reale, la Queen Mary's Girls of Great Britain and Ireland Tiara. Si tratta di uno dei diademi che la compianta Elisabetta II preferiva, era infatti un regalo di nozze fattole da sua madre.

Camilla in Bruce Oldfield Couture

Il nome deriva dal comitato tutto al femminile guidato da Lady Eva Greville, che nel 1893 raccolse fondi per chiedere alla gioielleria Garrard di realizzare una scintillante coroncina per l'allora principessa Mary di Teck, che di lì a poco avrebbe sposato il principe George, duca di York. Il disegno originale era contraddistinto da una base in oro e argento decorata con 14 perle bianche e una miriade di diamanti incastonati che andavano a formare degli eleganti motivi floreali. La sua particolarità? Può essere anche "smontata" ed essere indossata come una collana. Quando la regina Mary salì sul trono, però, rimosse le perle dalla parte superiore del diadema, sostituendole con dei diamanti taglio brillante (le perle furono poi incorporate nella Tiara dei nodi d'amore amatissima dalla principessa Diana).