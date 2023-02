La principessa Anna con il cappotto giallo omaggia la madre Elisabetta: il segreto del loro stile La principessa Anna ha imparato la lezione della regina Elisabetta: tra i figli è quella che le somiglia di più, nel carattere come nello stile.

A cura di Beatrice Manca

La principessa Anna con il marito Timothy Lawrence

Discreta, affidabile, concreta: la principessa Anna sempre stata la più impegnata della royal family e ora che il fratello Carlo è diventato re non ha intenzione di rallentare. Ligia al dovere perfino nel giorno di San Valentino, insieme al marito sir Timothy Lawrence si trova in visita ufficiale in Nuova Zelanda, sfoggiando un look giallo sole che ricorda moltissimo gli iconici cappotti colorati della regina Elisabetta.

La principessa Anna in Nuova Zelanda

Il look giallo sole Anna

La principessa Anna si trova in Nuova Zelanda insieme al marito per una visita di Stato e ha partecipato a una commemorazione ufficiale insieme al governatore e per l'occasione ha mostrato un nuovo stile: addio ai tailleur pantalone, agli stivali da cavallerizza e alla palette di colori scuri, stavolta la principessa Anna incanta in giallo vivo, abbinando il cappotto a un abito blu e a un paio di guanti coordinati.

Il cappotto riciclato della principessa Anna

Moltissimi fan della royal family, vedendola, non hanno potuto fare a meno di pensare alla madre Elisabetta II e ai suoi celebri look colorati. La principessa Anna ha completato il look con orecchini di perla e una spilla a ghirlanda sul bavero – proprio come avrebbe fatto la defunta madre – e indossando semplici scarpe nere con il tacco basso.

La principessa Anna con un cappotto giallo e un abito blu

Si dice spesso che la principessa ha ereditato il senso pratico dei genitori ed è vero anche in fatto di stile: il cappotto giallo è nel suo armadio da almeno quindici anni. Anna ha già sfoggiato questo look nel 2007 e poi nel 2019, con accessori leggermente diversi. La lezione della regina Elisabetta, sempre attenta al risparmio, è stata ascoltata!