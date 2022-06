La principessa Anna al Royal Ascot “ruba” lo stile alla regina: è chic in arancio e col choker di perle La principessa Anna è stata la grande protagonista del terzo giorno di gare al Royal Ascot. Ha “rubato” lo stile alla regina, apparendo chic e bon-ton in arancione e con un choker di perle al collo.

A cura di Valeria Paglionico

È in corso una nuova edizione del Royal Ascot, l'evento ippico amatissimo dall'aristocrazia britannica che negli scorsi anni era andato in pausa a causa della pandemia. Per questo "gran ritorno" sono moltissimi coloro che stanno dando il meglio di sé in fatto di stile, anche se in questa stagione le regole in fatto di dress code sono state "alleggerite", dando a tutti la possibilità di essere un tantino più audaci e casual. I Royals sembrano non poter fare a meno di rispettare la tradizione e per le loro apparizioni pubbliche alle gare sono sempre chic e bon-ton. Dopo Beatrice di York a fiori e Carole Middleton che ha "imitato" la figlia Kate, la grande protagonista della terza giornata è stata la principessa Anna.

La sorella della regina al Royal Ascot con la figlia

La regina Elisabetta II ha ridotto al minimo le uscite pubbliche per preservare la sua salute e, dopo essere apparsa spesso di fronte i riflettori in occasione del suo Giubileo di Platino, ha pensato bene i ritirarsi nelle sale del castello di Windsor. Chi ha preso il suo posto al Royal Ascot (almeno per quanto riguarda lo stile chic e rock)? La principessa Anna, che a 71 anni ha dimostrato di essere un'icona fashion proprio come la sorella. È arrivata all'ippodromo a bordo di una delle carrozze appartenenti alla famiglia Windsor, al suo fianco c'era la figlia Zara Tindall, che non ha esitato a sorridere ai fotografi presenti.

La principessa Anna e Zara Tindall al Royal Ascot

La principessa Anna con maxi cappello e perle

L'avevamo lasciata con gli occhiali da ciclista ai festeggiamenti per il Giubileo della regina e oggi troviamo la principessa Anna in versione coloratissima e bon-ton. Per la sua seconda apparizione pubblica al Royal Ascot non ha deluso le aspettative dei fan ed è apparsa elegantissima in un abito sartoriale arancione rame. Per la precisione ha scelto un modello di raso firmato Shibumi con le maniche lunghe e la gonna alla caviglia, caratterizzato da una serie di plissé orizzontali sul davanti. Per completare il tutto ha scelto dei guanti bianchi un maxi cappello color nude con un fiore sul lato di Amy Hats, anche se la vera chicca è la collana: un choker con tre fili di perle e un grosso medaglione centrale.