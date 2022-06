Carole Middleton sbarca al Royal Ascot e “ruba” l’abito rosa alla figlia Kate Carole Middleton ha partecipato alla seconda giornata del Royal Ascot e per l’occasione ha seguito il trend dei look total pink. L’unico piccolo “inconveniente”? Ha peccato in fatto di originalità “rubando” l’abito alla figlia Kate.

A cura di Valeria Paglionico

È tornato il Royal Ascot, l'evento ippico più amato dall'aristocrazia inglese che negli ultimi due anni era andato in pausa a causa della pandemia. In questa edizione le regole del dress code sono state un tantino riviste e permettono agli invitati di essere un po' più casual ed eccentrici. Nonostante ciò, i rappresentanti di casa Windsor sembrano non voler rinunciare alla tradizione e, almeno fino ad ora, hanno dato il meglio di loro in fatto di eleganza e classe. Se nel primo giorno a dominare la scena era stata Beatrice di York col suo look floreale, ieri ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Carole Middleton, la mamma di Kate, ormai considerata una Royal a tutti gli effetti. In quanti sono rimasti incantati dal suo look total pink?

Il look total pink di Carole Middleton

Carole Middleton ha curato nei minimi dettagli il look sfoggiato al Royal Ascot, così da dimostrare di non avere nulla da invidiare ai parenti reali "acquisiti". Ha puntato sul trend del total pink sfoggiando un abito firmato ME+EM, un modello chemisier plissettato con due diverse gradazioni di rosa, un fucsia più acceso nella parte centrale, una nuance in pieno stile Barbie sui lati e sulle maniche. Per completare il tutto ha scelto un paio di orecchini con le perle pendenti e un maxi cappelli in pieno stile britannico con la rete nera e un enorme fiore laterale. L'unico piccolo "inconveniente"? La mamma di Kate ha peccato in fatto di originalità.

L’abito rosa di ME+EM

Carole Middleton ricicla il look di Kate

I fashion addicted più incalliti avranno sicuramente riconosciuto l'abito indossato da Carole, visto che lo avevano già visto nel 2021 quando a sfoggiarlo era stata Kate Middleton. All'epoca la Duchessa riuscì a distinguersi per originalità e stile, dando prova di essere un'indiscussa icona fashion "sempre sul pezzo" in fatto di tendenze.

Kate Middleton in ME+EM

Ora, sarà perché voleva puntare sul sicuro o perché semplicemente ha "rovistato" nell'armadio della figlia, ma la cosa certa è che la mamma della principessa le ha "rubato" il look. L'effetto finale è stato incredibilmente stiloso, anche se il dettaglio insolito è finito su tutti i giornali. Alla prossima apparizione pubblica la mamma di Kate continuerà a riciclare gli outfit di sua figlia o preferirà qualcosa di inedito?