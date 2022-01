La nuova nobiltà di Alexander McQueen: Steven Meisel firma la campagna iconica in bianco e nero Steven Meisel, uno dei fotografi di moda più apprezzati al mondo, firma scatti senza tempo per celebrare abiti che uniscono citazioni vittoriane e punk.

A cura di Beatrice Manca

Campagna Alexander McQueen Spring/Summer 2021–22

Una leggenda della moda che incontra una leggenda della fotografia: Alexander McQueen ha scelto l'occhio esperto di Steven Meisel per la campagna pubblicitaria Primavera/Estate 2022. Una serie di scatti in bianco e nero su sfondo neutro per esaltare l'eleganza senza tempo degli abiti, contemporanei e classici. Blazer tagliati o oversize con cristalli pendenti, abiti da ballo con gli anfibi, corsetti dall'animo rock: uno stile che ha affascinato anche la Duchessa Kate Middleton, che ha scelto tre abiti di Alexander McQueen per i ritratti ufficiali scattati in onore dei suoi 40 anni.

La nuova campagna di Alexander McQueen è stata scattata da un fotografo d'eccezione: Steven Meisel, uno dei più popolari (e misteriosi) fotografi di moda al mondo. A lui si devono alcuni dei servizi fotografici più controversi e intriganti apparsi sulle riviste, nonché iconiche copertine di Vogue. Il suo successo è legato a due signore della moda: Franca Sozzani, ex direttrice di Vogue Italia, e la leggendaria Anna Wintour. Non solo: Steven Meisel ha anche fotografato Madonna nel 1992 nel libro Sex.

Per la nuova campagna di Alexander McQueen ha scelto l'apparente semplicità del bianco e nero: le modelle sono immerse in un spazio vuoto e gli abiti sono gli unici protagonisti, in foto che sfidano il tempo. Protagoniste del servizio sono principesse vittoriane con corsetti e anfibi, bambole di porcellana con fiocchi e dettagli punk. capi contemporanei, come i blazer, sono ricoperti da applicazioni di cristalli che ricordano i lampadari delle sale da ballo.

Scatti senza tempo, che fissano archetipi di donne in bilico tra passato e presente, un po' principesse e un po' punk, come tutte noi.