La figlia di Robbie Williams debutta sul red carpet: Teddy è icona fashion con le Mary Jane griffate

Teddy Williams, la figlia 13enne di Robbie Williams e Ayda Field, ha debuttato come attrice. Alla prima del film Tinsel Town ha partecipato con mamma e papà: ecco il suo look.

Ieri sera a Londra, per la precisione al Vue Leicester Square, si è tenuta la prima di Tinsel Town, il nuovo film di Sky Cinema in uscita a dicembre che tra le sue protagoniste vede Teddy Williams, la prima figlia di Robbie Williams e di sua moglie Ayda Field Williams. Ha solo 13 anni ma, nonostante ciò, sembra avere già le idee chiare sulla sua carriera: vuole seguire le orme della mamma e del papà nel mondo dello spettacolo. Come tutti i "figli di", anche lei ha attirato non poco le attenzioni dei media: cosa ha indossato per il gran debutto sul red carpet?

La famiglia Williams sul red carpet

Teddy Williams ha tutte le carte in regola per diventare l'astro nascente del cinema britannico. La figlia dell'ex Take That Robbie Williams ha debuttato come attrice nel film natalizio Tinsel Town, recitando al fianco di grandi nomi come Rebel Wilson, Kiefer Sutherland e Lucien Laviscount. In occasione della prima, la giovane diva ha voluto al suo fianco la mamma e il papà, trasformando la prima sfilata sul red carpet in un vero e proprio evento di famiglia. Il cantante ha puntato tutto su un completo nero oversize, mentre la moglie Ayda è apparsa raggiante con un tailleur bianco doppiopetto.

Il red carpet di famiglia

Il look di Teddy Williams per la prima del suo film

La vera protagonista della prima, però, è la 13enne Teddy Williams, che per l'evento ha curato il suo stile nei minimi dettagli. Ha seguito il trend degli slip dress con un mini abito verde bosco a effetto stropicciato e lo ha abbinato a una giacca nera dal taglio classico ma senza revers.

Le Mary Jane di Chanel

Per completare il tutto ha scelto un paio di scarpe iconiche: le Mary Jane bicolor di Chanel, per la precisione quelle in panna con la punta nera a contrasto e tre micro cinturini sul collo del piede. Make-up semplice, capelli sciolti e ondulati e sorriso appena accennato: la figlia di Robbie Williams ha ereditato fascino e bellezza sia dalla mamma che dal papà.