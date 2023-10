Kim Kardashian racconta la sua acne in età adulta: “l’ho documentata, nessuno se lo aspetterebbe” La regina dei reality statunitensi ha confessato in un’intervista alla stampa straniera di aver sofferto di un problema tipicamente adolescenziale, raccontando la sua esperienza e i prodotti utilizzati per combatterlo.

A cura di Annachiara Gaggino

"Ho 42 anni e ho avuto l'acne", ha raccontato Kim Kardashian a Refinery29. Nessuno si aspettava che la star dei reality si trovasse a dover combattere contro una problematica tipicamente adolescenziale, ma anche il mondo patinato delle celebrity non è immune alle questioni di salute, incluse quelle che riguardano la pelle. "L'ho nascosto abbastanza bene sotto il trucco"- ha proseguito Kardashian – "ma l'ho documentata. Penso che se la gente lo vedesse rimarrebbe davvero scioccata nel sapere che ho avuto questa esperienza".

Kim Kardashian e l'acne in età adulta: come ha risolto il problema

Trovarsi ad affrontare una pelle acneica in età adulta è complicato. Le cause sono innumerevoli e difficili da identificare, le terapie sono lunghe e a volte inefficaci; lo ha capito anche l'imprenditrice che, in quanto fondatrice di un brand di skincare, SKKN by Kim, ha provato diversi mix di ingredienti, incorporandoli anche nei prodotti del suo marchio. "Mi chiedevo, dovrei smettere di usare gli oli se ho l'acne? Per poi rendermi conto che non fosse utile", ha spiegato Kim Kardashian. "Potrebbe essere un fattore ormonale o un cambiamento negli integratori. Succede quando cambio il modo in cui mangio o provo cibi diversi, immagino che la mia pelle sia diventata davvero sensibile. È stato interessante provare nuovi prodotti per diverse tipologie di pelle, che non avrei mai pensato di dover sperimentare a 40 anni".

La psoriasi, altra infiammazione che colpisce Kim Kardashian

L'influencer soffre di un altro problema che riguarda la pelle, la psoriasi. "Mi piacerebbe ringraziare mia madre, sono l'unica dei suoi figli ad averlo ereditato", ha scherzato Kardashian. La malattia comporta un'infiammazione cronica della pelle che si manifesta attraverso escoriazioni e arrossamenti. "Capire come eliminare le eruzioni cutanee è stato frustrante", ammette la star statunitense. "Sono ancora molto confusa sulla psoriasi e su quali siano le cause scatenanti. Nei periodi mi stress magari non si manifesta, mentre quando sono più rilassata che mani, senza nessuna preoccupazione ed eccola che divampa. Dovrebbe essere il contrario. Ho smesso di cercare di capirlo".