L'incredibile ufficio di Kim Kardashian tra sauna, riviste e una scultura 3D del cervello Per promuovere il suo nuovo brand di skincare "SKKN by Kim Makeup", Kim Kardashian ha ripreso un trend di TikTok per mostrare a tutti il suo ufficio da sogno.

A cura di Arianna Colzi

Kim Kardashian

Kim Kardashian continua a essere un passo avanti a tutti. L'imprenditrice ha da poco fatto impazzire i social e il web con la nuova pubblicità di San Valentino di Skims con protagonista Lana Del Rey. Inoltre, ha lanciato una nuova linea make up e skincare SKKN by Kim Makeup e, per promuoverla, ha interagito con i suoi fan su TikTok. Da qui, l'idea di dedicare un video tour dell'ufficio del brand che si è rivelato essere un posto incredibile, tutto molto Kim-riferito.

Kim Kardashian nel suo ufficio

Com'è fatto l'ufficio di Kim Kardashian

Non vi aspettate solo scrivanie e pc nell'ufficio di Kim Kardashian perché c'è molto molto altro. Il video TikTok, che attualmente ha 16 milioni di visualizzazioni, è basato sulla celebre frase "I'm Kim Kardashian, of course…" (sono Kim Kardashian, ovviamente), pronunciato da Kim mentre indossa il cappotto-vestaglia di Bottega Veneta, riprendendo il trend diffuso sui social nelle ultime ore. Si tratta di un trend in cui qualcuno deve mostrare cose ovvie che in realtà non lo sono affatto, giocando sull'ironia tra quello che viene detto e quello che viene mostrato. Per prima cosa, le pareti dell'ufficio di Kim Kardashian sono decorate con tutta una serie di quadri con incorniciate le sue copertine: una scelta molto diffusa tra le celebrities, Chiara Ferragni inclusa.

Il led che riproduce le campagna di Kim Kardashian

Nell'ufficio dell'imprenditrice non manca un manichino con le sue misure e posizionato nella stanza dedicata al makeup. Uno spazio come quelli che si trovano sui set con poltroncine posizionate davanti a specchi illuminati da piccoli faretti: un perfetta postazione trucco. Su un gigantesco schermo a led che copre un'intera parete troviamo le beauty campaign che vedono Kim come protagonista. Sempre seguendo il fil rouge dell'ufficio, ovvero lei stessa, sulla sua scrivania ha fatto realizzare una riproduzione 3D del suo cervello e del suo aereo privato.

Kim Kardashian nel suo ufficio

Immagino che stiate già pensando che il vostro posto di lavoro non sia esattamente arredato così, ma non avete ancora visto nulla. Kim Kardashian ha fatto installare due lampade, a cui è dedicata una stanza ad hoc: una tradizionale per l'abbronzatura e l'altra con luci rosse. L'ultima perla riguarda, in generale, tutto l'arredamento dell'ufficio, interamente personalizzato dal designer e amico della star, Rick Owens, come Kim fa vedere mostrando una stanza interamente arredata sui toni del grigio tra tappeti e cuscini. Lo sappiamo, tornare in ufficio, ora, non sarà più come prima sapendo che esiste un posto così.