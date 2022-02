Kim Kardashian e il selfie a Miuccia Prada: strappo alla regola della stilista alla Fashion Week Kim Kardashian è volata a Milano per le sfilate e ha incontrato la stilista Miuccia Prada dopo la sfilata: è nato un sodalizio?

A cura di Beatrice Manca

Le Fashion Week sono un richiamo irresistibile per le celebrità: star da tutto il mondo volano a Milano per assistere alle sfilate e, perché no, conoscere stilisti e stringere collaborazioni. L'incontro più stupefacente è avvenuto durante la sfilata di Prada di giovedì 24 febbraio. Tra il pubblico c'era anche Kim Kardashian, con una tuta in pelle verde, in prima fila ad applaudire la sorella Kendall Jenner in passerella. Più tardi la star dell'omonimo reality ha incontrato la stilista e le ha chiesto un selfie: un vero e proprio strappo alla regola per la riservatissima Miuccia Prada, che raramente compare in foto.

Da una parte una star dei reality americani, capostipite insuperabile delle influencer e pioniera di quella schiera di dive "famose per essere famose". Dall'altra c'è la signora della moda milanese, raffinata stilista capace di creare un marchio che in tutto il mondo è sinonimo di lusso. Una ha mostrato anni della sua vita in un reality show, l'altra raramente appare in pubblico al di fuori degli eventi di moda, men che mai sui social. Kim Kardashian e Miuccia Prada non hanno niente in comune (tantomeno lo stile) eppure entrambe occupano un posto di rilievo in questo settore. La presenza di Kim Kardashian alla sfilata Prada era una novità assoluta, anticipata solo da qualche look Prada sfoggiato in questi giorni.

Per la prima volta Kardashian "tradisce" Balenciaga: per mesi la star ha indossato solo look creati dallo stilista Demna Gvasalia, che ha un lungo sodalizio con l'ex marito Kanye West. Un esempio su tutti: la famosa maschera nera del Met Gala. Per ora Kardashian però preferisce le tute in pelle della nuova collezione maschile di Prada. Dopo la sfilata, come ogni brava fan, ha chiesto una foto alla celebre stilista italiana e ha condiviso gli scatti su Instagram: Miuccia Prada è molto restia ad apparire, quindi questa foto è quasi di portata storica. Miracoli della Fashion Week!