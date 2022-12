Kim Kardashian al party natalizio di Paris Hilton: non rispetta il dress code e veste rock Kim Kardashian era tra gli ospiti del party di Natale organizzato da Kathy Hilton, la mamma di Paris. Ha fatto scalpore col suo look, apparendo decisamente “non in tema” con un completo dall’animo rock.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochi giorni al Natale 2022 e sono moltissimi coloro che stanno organizzando delle feste a tema per fare gli auguri alle persone care tra brindisi e scambi di regali. Le star non fanno eccezione e sui social documentano ogni singolo dettaglio dei loro spettacolari Christmas Party. Nelle ultime ore a essersi "aggiunta alla lista" è stata Paris Hilton che, come da tradizione, ha lasciato organizzare la serata alla mamma Kathy Hilton. Tra gli invitati non c'erano solo i membri della nota famiglia ereditiera ma anche moltissime celebrities, da Heidi Klum a Paula Abdul, fino ad arrivare a Kris Jenner. Ad attirare le attenzioni, però, è stata Kim Kardashian, una delle più care amiche di Paris, che pare non conoscesse il dress code del party.

L'insolito look natalizio di Kim Kardashian

Il motivo per cui Kim Kardashian ha fatto scalpore al party di Natale in casa Hilton? Ha sfoggiato un look tutt'altro che natalizio, dimenticando il dress code della serata che imponeva di puntare su outfit a tema feste. Niente abiti total red, dettagli sparking o sontuosi abiti da sera, la regina dei social ha scelto un completo in pieno stile rock. Dopo aver indossato un pigiama "da festa" coordinato a quello dei figli, questa volta ha optato per un completo total black. Ha abbinato dei pantaloni di pelle a vita alta a una t-shirt crop stampata, completando il tutto con tacchi a spillo, micro bag e capelli sciolti e ondulati. Basta guardare anche solo una foto della serata per capire che la sua scelta di stile era un tantino "stridente" rispetto al mood.

Il party natalizio di Kathy Hilton

Paris Hilton in rosso, la mamma Kathy con l'abito tartan

Oltre a Kim Kardashian, anche sua mamma Kris Jenner ha puntato su un dark look, anche se ha optato per un semplice tailleur mannish. Diverso, invece, è il caso delle donne di casa Hilton, che hanno preferito degli outfit in pieno stile natalizio. Minidress di pizzo rosso di Self Portrait e scarpe scintillanti Miu Miu per Paris, vestitino a fiori sui toni del panna e bordeaux e mules gioiello per Nicky, stampa tartan e maxi fiocco sul petto per mamma Kathy: le dive si sono trasformate in vere e proprie Christmas Queen. Gli utenti dei social hanno notato la differenza di stili e non hanno esitato a commentare con ironia dicendo che Kim sembrava un'adolescente costretta dai genitori a partecipare al party di Natale. Insomma, a quanto pare la Kardashian ha dimenticato il dress code della serata ma, nonostante ciò, è apparsa ugualmente bellissima e trendy.