Il Natale in famiglia di Kim Kardashian: posa con figli e nipoti coi pigiami coordinati Per Kim Kardashian non è Natale, senza foto matchy matchy coi pigiamini natalizi. Ha posato per la foto di rito assieme a figli e nipoti.

A cura di Giusy Dente

Uno dei regali più gettonati a Natale è il temutissimo pigiama! Fa capolino tra i pacchetti e non sempre è apprezzato da chi lo riceve, anche se ormai, complice anche la pandemia e l'esperienza del lockdown, è un capo che è stato molto rivalutato. In pigiama o tuta abbiamo trascorso settimane intere, date le restrizioni e l'impossibilità di uscire di casa. Quest'anno le festività saranno certamente diverse da quelle del 2020, quando tutti abbiamo dovuto rinunciare a pranzi in famiglia e cene tra amici. Ma tra i look glamour e scintillanti, che di soliti spopolano in queste occasioni di festa, di certo non mancheranno anche gli ormai irrinunciabili Christmas Jumper e i pigiami natalizi. Influencer e celebrities amano sfoggiarli in coordinato con la famiglia per delle iconiche e "instagrammabili" foto.

Il Natale anticonvenzionale di Kim Kardashian

Col Natale alle porte, Kim Kardashian ha addobbato la propria abitazione davvero in grande stile, senza badare a spese, ma soprattutto andando un po' controcorrente. Al posto delle solite decorazioni in soggiorno e sala da pranzo, ha scelto di allestire a tema natalizio il bagno, posizionandovi ben 8 maxi abeti impreziositi da lucine scintillanti. Un Natale anticonvenzionale insomma, almeno dal punto di vista dell'arredamento. Dal punto di vista dell'abbigliamento, ha seguito una delle tendenze più gettonate tra le celebrities: la tradizionale foto coi pigiami coordinati.

Il look matchy matchy di Kim Kardashian

I Kardashian sono fan delle foto di famiglia e dei look matchy matchy. L'anno scorso Kim Kardashian ha posato per alcuni scatti assieme alla sorella Khloe, alla mamma Kris Jenner, ai figli avuti da Kanye West (North, Saint, Chicago e Psalm West) e ai nipotini True Thompson (figlia di Khloe Kardashian e Tristan Thompson) e Dream Kardashian (figlia di Rob Kardashian e Blac Chyna).

Insomma, famiglia al completo tutti vestiti con pigiami coordinati. L'imprenditrice ha ripetuto lo scatto anche quest'anno. Nella foto è assieme ai nipotini True e Dream e ai figli Chicago e Saint. Tutti indossano dei pigiamini natalizi rossi, decorati con fiocchi di neve bianchi. Anche per loro è ufficialmente iniziato il periodo delle feste da trascorrere il più possibile circondati dal calore familiare.