Kendall Jenner, il completo da palestra si indossa con le ballerine Kendall Jenner ha riscritto le regole di dress code da palestra: niente più sneakers, ora i completini sportivi vanno abbinati alle ballerine bon-ton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dimenticate i look da palestra sciatti e poco curati, ora si può essere super sofisticati anche quando ci si allena. A dimostrarlo è stata Kendall Jenner, che proprio di recente si è lasciata immortalare per alcuni scatti social con un outfit sportivo ma allo stesso tempo chic. L’avevamo lasciata all’after-party degli Oscar con un elegante e sensuale abito di pizzo trasparente, ora la ritroviamo su Instagram in versione comoda e casual. Il trend che ha lanciato? Quello di abbinare i completini cozy perfetti per l’attività fisica a delle ballerine bon-ton: ecco tutti i dettagli del look che riscrive le regole di stile da seguire per darsi ai workout.

Il look sporty di Kendall Jenner

Kendall Jenner riesce a dettare legge in fatto di stile anche in versione sportiva. Nelle ultime ore ne ha data l’ennesima prova posando sui social con indosso un adorabile completino da palestra in cotone grigio chiaro. Che si sia data davvero all’attività fisica o che abbia solo sponsorizzato un brand di cui è testimonial, la cosa certa è che ha sfoggiato un coordinato firmato Alo Yoga con leggings al polpaccio (modello Capri) e reggiseno sporty. Nonostante la vita alta dei pantaloni, gli addominali sono in evidenza, così come pure le gambe lunghe e snelle che da sempre la contraddistinguono.

Kendall Jenner in Alo Yoga

Le ballerine sono un must anche in palestra

A fare la differenza nel look sporty di Kendall Jenner sono state le scarpe. Per lei niente sneakers “d’ordinanza” solitamente associate all’attività sportiva, ha preferito un paio di ballerine di pelle total black dalla silhouette “accollata”, aggiungendo così un tocco chic a uno stile cozy e casual. Naturalmente non sono mancati gli accessori griffati, dagli occhiali ovali e dark di Gucci alla maxi bag di The Row. I fan sono letteralmente impazziti per questo abbinamento anti-convenzionale e di certo saranno moltissime quelle che lo riproporranno per le giornate trascorse in palestra tra yoga e pilates.

Leggi anche Kendall Jenner sulla neve col bikini micro: per riscaldarsi indossa gli stivali da yeti