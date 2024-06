video suggerito

Come nasce una collezione di abiti di Kylie Jenner, dalla creazione del concetto alle campagne Kylie Jenner ha lanciato qualche mese fa il suo primo brand di abbigliamento, Khy. Come nascono gli abiti delle collezioni? Ecco cosa ha rivelato l’imprenditrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Kylie Jenner è riuscita ormai a lasciarsi alle spalle la carriera nel mondo della tv: sebbene rimarrà per sempre grata al reality di famiglia che le ha permesso di raggiungere il successo, oggi è un'imprenditrice a tutti gli effetti e non rimpiange affatto la sua "vecchia" carriera. Ha debuttato nel settore dell'imprenditoria con un brand di make-up tutto suo e, dopo essersi aggiudicata per anni il titolo di milionaria under 30 più ricca al mondo, ora ha "invaso" anche il campo dell'abbigliamento. Lo scorso marzo ha lanciato Khy, una linea di abiti che punta a ridefinire il guardaroba moderno offrendo capi che fondono il lusso con lo stile quotidiano. In quanti sanno come nascono le collezioni?

Cosa fa in ufficio Kylie Jenner

Di recente Kylie Jenner ha rilasciato un'intervista a People e ha spiegato nei minimi dettagli tutto il processo creativo che porta alla realizzazione degli abiti firmati Khy. A differenza di molti imprenditori del suo livello, non si limita a mettere il suo nome, interviene personalmente nell'ideazione delle collezioni. Come si svolge una sua giornata in ufficio? Innanzitutto incontra spesso il team di progettazione, così da creare i moodboard, ovvero una "tavola di stile" con concetti e idee da interpretare, e da analizzare i drop (la vestibilità di un particolare capo). Successivamente controlla gli schizzi creati dai creativi, sceglie i tessuti da usare e infine lavora sulle campagne pubblicitarie.

Kylie Jenner in Khy

Perché Kylie Jenner è spesso testimonial del suo brand

Per quale motivo spesso è Kylie Jenner la testimonial della sua stessa collezione di abiti? Non si tratta semplicemente di una mossa di marketing, la sorella di Kim Kardashian ha spiegato che le piace provare ogni prototipo che crea con il team di creativi, anche perché vuole assicurarsi che abbia un'ottima vestibilità una volta indossato e che non provochi allergie o fastidi. Alla fine a essere messi in vendita sono solo i modelli che davvero ama e che indosserebbe tranquillamente anche lei nella quotidianità. Qual è il suo capo preferito della linea Khy? Non può fare a meno delle canotte e dei completi a felpa, soprattutto quelli color limoncello, che è in assoluto quello che le piace di più.

