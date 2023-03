Katy Perry a 21 anni: com’era la cantante prima del successo Katy Perry potrà pure aver raggiunto i 38 anni ma non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue. Com’era prima del successo? Ecco la foto che mostra la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Katy Perry è tra le popstar più amate al mondo e, nonostante gli anni che passano e la "nuova vita" da mamma, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza. Sul palco siamo sempre stati abituati a vederla meravigliosa con dei look sofisticati, colorati e originali ma com'era prima del successo? A rivelarlo è stata lei stessa sui social, dove non ci ha pensato su due volte a postare uno scatto di quand'era giovanissima, così da celebrare in modo originale l'anniversario del programma di cui è protagonista: ecco com'è cambiata la cantante negli ultimi 10 anni.

Katy Perry condivide il vecchio ricordo

Di recente il talent show American Idol ha compiuto 21 anni e la sua conduttrice Katy Perry ha voluto celebrare il traguardo in modo speciale: condividendo sui social una foto realizzata nel 2005, ovvero quando ha festeggiato il 21esimo compleanno. Nella didascalia ha raccontato: "Quando ho compiuto 21 anni ho affittato una pista di pattinaggio a rotelle e ho chiesto a McDonald's di "rifornirci" nel bel mezzo della pista. Due amici si sono rotti le ossa ma ci siamo divertiti molto". Subito dopo ha poi incitato i followers a condividere le loro esperienze da 21esimo compleanno, ricevendo milioni di risposte davvero esilaranti.

Katy Perry nel 2017

Com'è cambiata Katy Perry

Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la foto che ha accompagnato il post, nella quale Katy Perry appare giovanissima e al naturale. Aveva appena compiuto 21 anni e appariva sorridente e raggiante sullo sfondo di un guardaroba. Portava una t-shirt panna con le frange sulle maniche, i capelli a caschetto tirati leggermente all'indietro e le sopracciglia sottili. Sul viso non aveva neppure un filo di trucco ma, nonostante il look acqua e sapone, era assolutamente splendida. Insomma, per la cantante il tempo sembra non essere assolutamente passato. In quanti direbbero che ad oggi ha raggiunto i 38 anni?