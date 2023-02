Chiara Francini ieri e oggi: com’era prima del successo la conduttrice di Sanremo 2023 Chiara Francini è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023. Com’era prima del successo? A rivelarlo è stata lei stessa sui social: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiara Francini è tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2023. Amadeus l'ha voluta al suo fianco nei panni di co-conduttrice, calcherà il palcoscenico dell'Ariston per la prima volta durante la quarta serata e di sicuro incanterà tutti con la sua bellezza e con la sua simpatia proprio come ha fatto in altri programmi tv che ha presentato. Oggi l'attrice toscana ha 43 anni e siamo abituati a vederla elegante e sofisticata ogni volta che appare in pubblico ma in quanti sanno com'era prima del successo? A soddisfare la curiosità dei fan è stata la star in persona, che sui social posta spesso delle foto del passato. Ecco com'è cambiata da quando era poco più che adolescente a oggi.

Chiara Francini da giovane

Com'era Chiara Francini prima del successo? Lo ha rivelato lei stessa sui social, dove ha postato una foto dell'adolescenza con tanto di didascalia "Avere 16 anni, ricordarseli tutti". Era il 1995 e lei seguiva i trend di quel periodo, primo tra tutti quello delle giacche di jeans oversize. La portava con un maglione a collo alto azzurro e teneva i capelli a caschetto extra ricci e vaporosi.

Chiara Francini nel 2007

Sul viso portava pochissimo trucco: fatta eccezione per un filo di rossetto rosso sulle labbra, preferiva rimanere al naturale, mettendo in risalto la sua bellezza con semplicità. Da allora non è cambiata molto, certo, è cresciuta ed è diventata una donna matura, ma non ha perso il sorriso travolgente che l'ha sempre contraddistinta.

Leggi anche Il testo e il significato di Parole dette male, la canzone di Giorgia a Sanremo 2023

Chiara Francini nel 2012

L'evoluzione di stile di Chiara Francini

Chiara Francini ha cominciato a muovere i primi passi nello spettacolo nel 2007. Sebbene dal punto di vista estetico non sia cambiata molto, ha spesso rivoluzionato i suoi look. Agli esordi teneva la chioma riccia e naturale, poi ha cominciato a osare con le tinture, spaziando tra il castano scuro, il mogano e il rosso acceso. Frangia a tendina, caschetto, ciuffo laterale: l'attrice fiorentina ha saputo reinventarsi anno dopo anno in modo stiloso e glamour. Ora per lei è arrivato il momento di debuttare all'Ariston, dove di sicuro spopolerà con la sua simpatia, con la sua classe e con la sua sensualità.