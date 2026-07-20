Kate Middleton rivela il film preferito dei figli: George, Charlotte e Louis sono fan sfegatati di Shrek

Durante un impegno pubblico recente Kate Middleton è tornata a parlare dei suoi figli: ecco qual è il film preferito dei principini George, Charlotte e Louis.

Nascere in una Royal Family non comporta solo privilegi ma anche una serie di responsabilità. Fin da quando si è bambini, si viene considerati tasselli fondamentali per il futuro della monarchia ed è chiaro che la cosa può risultare un tantino stressante. Lo sanno bene George, Charlotte e Louis, che dalla nascita hanno dato il via ai preparativi per diventare sovrani (anche se in forma diversa, viste le diverse posizioni nella linea di successione al trono). Questo è il motivo per cui da sempre si crede che i principini abbiano ben poco in comune con i loro coetanei. La mamma Kate Meddileton, però, ha smentito tutti i luoghi comuni: ecco cosa ha rivelato.

Kate Middleton è la principessa del popolo

Kate Middleton presenzia regolarmente a impegni istituzionali e di beneficenza, lo fa in rappresentanza della corona inglese, dando sempre prova di grande umanità. Di recente, ad esempio, ha visitato l'Evelina London Children's Hospital, dove ha avuto la possibilità di incontrare alcuni bambini ricoverati nei reparti di cardiologia dell'Edward Ward e della clinica esterna Galaxy. Li ha rassicurati, gli ha dedicato delle dolci parole di incoraggiamento e li ha ascoltati con attenzione, rivelandosi una vera e propria "principessa del popolo" come la suocera Diana che non ha mai avuto la possibilità di conoscere.

La passione di George, Charlotte e Louis per Shrek

La cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che avrebbe parlato anche dei suoi figli: nel momento in cui una delle pazienti, la piccola Erjan, le ha raccontato di aver scritto una poesia a Shrek, il protagonista del noto film di animazione, la principessa ha rivelato che anche George, Charlotte e Louis sono dei fan sfegatati del cartone. “I miei figli adorano Shrek, soprattutto le canzoni e i balletti. Magari la prossima volta potresti portare una copia della tua poesia e spedirmela. Ti risponderò sicuramente. Ti farebbe piacere?”, sono state queste le parole che Kate ha usato per chiacchierare con la bambina presente. Tanto è bastato per attirare le attenzioni dei media internazionali, che per l'ennesima volta non hanno esitato a descrivere i principini inglesi come dei bambini "normali". In quanti, come loro, adorano l'iconica creatura verde, l'amico Ciuchino e la principessa Fiona?