I gusti musicali dei principini inglesi: George ascolta gli AC/DC, Charlotte è fan di Taylor Swift

Cosa ascoltano i principini inglesi tra le mura del palazzo reale? A rivelarlo è stata la mamma Kate Middleton.

La Royal Family inglese finisce sempre sulle prime pagine dei giornali tra gossip, apparizioni pubbliche e indiscrezioni che rivelano il "dietro le quinte" della vita di corte. Di recente ad aver attirato i riflettori su di sé è stata Kate Middleton, che in una recente intervista ha spiegato che sia lei che i figli amano la musica, tanto da aver sempre avuto dei cantanti preferiti fin da piccoli. Quali sono le popstar ascoltate da George, Charlotte e Louis tra le mura del palazzo reale?

Quali strumenti suonano i principini inglesi

I principini inglesi hanno ereditato la passione per la musica da mamma Kate ma la cosa particolare è che ognuno di loro suona uno strumento diverso. George ama la chitarra, Charlotte il piano (come dimostrato durante l'esibizione con la madre al Togerher at Christmas' Carole Service), mentre Louis si dedica alla batteria: non sorprende, dunque, che la principessa del Galles abbia commentato ironicamente di trascorrere tutta la sua vita con le dita nelle orecchie. Nel tragitto da casa a scuola, inoltre, i piccoli fanno a gara per ascoltare il proprio cantante preferito, come succede praticamente in ogni famiglia "normale".

I cantanti preferiti di George, Charlotte e Louis

Tra i tre eredi al trono inglese, quella che ha gusti musicali più pop è la principessina Charlotte: adora Taylor Swift, come aveva dimostrato già qualche tempo fa regalando a papà William il braccialetto dell'amicizia durante il concerto della popstar. Il piccolo Louis in auto vuole cantare i brani dello YouTuber Alexander Warren, mentre il primogenito George preferisce "a sorpresa" il rock classico degli AC/DC, gruppo di cui prova a riprodurre anche le storiche hit alla chitarra. Insomma, a quanto pare tra i principi è sfida all'ultima nota: in quanti rivivono le stesse scene con i propri figli?