Kate Middleton ricorda la regina Elisabetta: nel videomessaggio brilla con le paillettes Kate Middleton in un video ha ricordato Elisabetta II e i valori che ha tramandato alla famiglia. Nella clip indossa uno scintillante look natalizio.

Come di tradizione, il principe William e Kate Middleton hanno preso parte al concerto Royal Carols: Together at Christmas assieme ai tre figli George, Charlotte e Louis. Nell'Abbazia di Westminster si sono riuniti con re Carlo III e Camilla, per prendere parte a un appuntamento imperdibile, soprattutto quest'anno. Il programma musicale, infatti, è stato dedicato a Elisabetta II. La principessa del Galles ha omaggiato ancora una volta la defunta regina (venuta a mancare a settembre) con un videomessaggio in cui ha sottolineato i solidi valori che la monarca ha trasmesso ai posteri.

Le parole di Kate Middleton

L'anno scorso Kate Middleton ha avuto un ruolo importante, nella serata Royal Carols: Together at Christmas. Ha sorpreso e incantato tutti suonando il pianoforte assieme a Tom Walker, dedicando la toccante esibizione alle vittime del Covid. Quest'anno è tornata nell'abbazia col resto della royal family per una cerimonia importante: la prima senza Elisabetta II. Non a caso, alla defunta monarca è stato dedicato il programma musicale e poi la principessa del Galles in persona ha rilasciato un videomessaggio in cui ha posto l'accento sull'importanza della famiglia e sui valori tramandati dall'amatissima regina.

"Sua Maestà ha tenuto il Natale vicino al suo cuore, come un momento che ha riunito le persone e ci ha ricordato l'importanza della fede, dell'amicizia e della famiglia e di mostrare empatia e compassione" ha detto la moglie del principe William. Le sue parole si inseriscono sì nel contesto natalizio, ma anche in quello delle polemiche successive all'uscita del documentario di Harry e Meghan. Fino a questo momento Buckingham Palace non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla docuserie e sulle velate accuse alla royal family in essa contenute.

La principessa brilla con la giacca di paillettes

Kate Middleton in questo periodo ama indossare un abbigliamento dal tocco festivo. Non a caso, il dettaglio del suo look, nel videomessaggio, è scintillante e natalizio. Ha scelto un cardigan corto di Self-Portrait in maglia nera, con bordi color oro e impreziosita da paillettes: costa 455 euro sul sito ufficiale del brand.