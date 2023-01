Kate Middleton omaggia un’altra icona inglese e sfoggia un abito di Victoria Beckham Kate Middleton è un’icona di moda british e nel suo guardaroba è comparso un abito di Victoria Beckham. La principessa era una fan delle Spice Girls?

A cura di Beatrice Manca

La principessa del Galles Kate Middleton ha un'agenda fitta di impegni: sta seguendo il lancio del progetto, Shaping Us, una campagna promossa dalla sua fondazione a tutela dell'infanzia. Dopo l'evento a Londra, in cui è apparsa fiammante in un tailleur rosso, la principessa si è spostata a Leeds, dove ha sfoggiato un look color smeraldo "omaggiando" un'altra icona britannica: l'ex Spice Girl e oggi stilista Victoria Beckham.

Il look verde smeraldo di Kate Middleton

La moglie dell'erede al trono è apparsa elegantissima a Leeds con un cappotto doppiopetto, uno dei suoi modelli preferiti, verde intenso: il modello è firmato Alexander McQueen ed è stato abbinato a un paio di stivali con il tacco scamosciati firmati Gianvito Rossi. Kate Middleton è una grande fan dei look monocromo: ha abbinato all'outfit una minibag Manu Atelier, scegliendola nell'esatto punto di verde del cappotto. Infine ha illuminato il look con un paio di orecchini a cerchio dorati di Shyla London.

Kate Middleton con un cappotto Alexander McQueen

Kate Middleton con l'abito in maglia di Victoria Beckham

Per difendersi dal freddo di gennaio senza rinunciare allo stile, la principessa ha indossato uno dei capi must dell'inverno 2023: un abito in maglia candido, lungo fino al polpaccio. L'abito ha attirato l'attenzione del mondo della moda non solo perché segue la tendenza del knit dress, ma per la scelta del brand: è stato disegnato da Victoria Beckham.

Kate Middleton con un abito Victoria Beckham

Kate Middleton ha una rosa di marchi preferiti, quasi tutti ovviamente britannici, ma Victoria Beckham è una novità quasi assoluta nel suo guardaroba. La principessa ha scelto un modello con scollo tondo e maniche lunghe, con una linea semplice impreziosita da una cintura in vita.

Abito Victoria Beckham via Moda Operandi

Un abito non proprio per tutte le tasche: costa 1.190 dollari, poco più di mille euro. Chissà l'orgoglio dell'ex Spice nel vedere una sua creazione indossata dall'icona di stile british più amata nel mondo!