Kate Middleton in rosso: il segreto degli orecchini della principessa Kate e William hanno partecipato a un evento coordinando i loro look in rosso. La principessa ha aggiunto degli orecchini particolari: nascondono un segreto nel design.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton è particolarmente determinata a sensibilizzare sull'importanza della prima infanzia, un periodo fondamentale per il corretto sviluppo della personalità, un momento che incide su chi i bambini diventeranno poi da adulti. Da anni sostiene progetti che sostengono i minori e in particolare nel giugno del 2021 ha lanciato il Royal Foundation Center for Early Childhood, un progetto interamente dedicato ai più piccoli. Come ha scritto in una recente lettera aperta: "Bambini sani e felici danno forma a un futuro sano e felice". Il Centro ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione: alla serata d'inaugurazione erano presenti sia la principessa che il principe del Galles.

Kate Middleton incanta in rosso

Il Royal Foundation Center for Early Childhood ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione, che vuole sottolineare l'importanza fondamentale che i primi cinque anni di vita di un bambino hanno sul suo sviluppo, incidendo in modo decisivo. Da qui l'importanza di dare ai minori, in quella delicata fase di crescita, tutti gli aiuti e i sostegni possibili, per donare loro un futuro degno. Principe e principessa del Galles non potevano mancare al lancio della campagna. L'evento si è svolto a Londra.

Solo pochi giorni fa Kate Middleton aveva incontrato un team di esperti, che la sosterrà nel progetto: aveva scelto un look da business woman perfetto, minimal e chic al tempo stesso. Stavolta ha puntato su un outfit di classe, impeccabile come sempre, all'insegna del rosso. La principessa ha scelto di affidarsi a uno dei suoi brand preferiti, che sfoggia spesso nelle occasioni importanti. Difatti ha puntato nuovamente su Alexander McQueen.

Il blazer ha un taglio unico e originale, con silhouette asimmetrica che scende sul davanti e tasche senza cuciture. Costa circa 2600 euro. Lo ha abbinato a un paio di eleganti pantaloni con tasche laterali e una tasca a filetto dietro, dello stesso brand. Costano 690 euro. Ha completato il sofisticato look con décolleté Gianvito Rossi da 630 euro e borsa di Miu Miu impreziosita da fiocco: costa circa 900 euro.

Cosa nascondono gli orecchini di Kate Middleton

Ha completato il tutto con un paio di orecchini geometrici di Chalk da 80 euro: li aveva già sfoggiati per l'inaugurazione del National Windrush Monument nel giugno 2022. Sono stati pensati dall'architetto e gioielliere Malaika Carr, che si è ispirato al soffitto dell'auditorium della Royal Opera House per il loro design.

Perché Kate e William vestono coordinati

Nelle ultime uscite pubbliche, successive al tanto discusso libro "Spare" pubblicato da Harry, Kate e William hanno sempre puntato su outfit coordinati. Il debutto è stato con un look tartan molto british. Stavolta, il principe ha inserito nel look una cravatta rossa, perfetta per il total red della principessa. Abbinare gli outfit nasconde un messaggio di unità familiare ben preciso. La royal family fa fronte compatto contro le accuse pesanti lanciate da Harry e anche coi vestiti vogliono comunicarlo in modo chiaro e diretto.