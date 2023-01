Kate Middleton, sofisticata business woman: riunione di lavoro con l’intramontabile camicia bianca Kate Middleton ha incontrato gli esperti che la aiuteranno col Royal Foundation Center for Early Childhood. Per la riunione ha scelto un look formale ma di classe.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton

Kate Middleton è molto impegnata sul fronte umanitario e sostiene in prima persona soprattutto associazioni che si occupano di bambini e mamme in difficoltà. L'infanzia è una fase importantissima della crescita: essendo madre, la principessa ne è consapevole. Per questo ha sviluppato un progetto tutto suo, che ha l'obiettivo di studiare in modo approfondito i primi cinque anni di vita dei bambini. La principessa del Galles ha incontrato al castello di Windsor un gruppo di otto professionisti che le offriranno consulenza, mettendo a disposizione le loro competenze. La riunione con la task force si è svolta nel Green Drawing Room, una stanza iconica perché è quella dove sono stati realizzati molti dei ritratti ufficiali della royal family e di Elisabetta II.

Kate Middleton

Il nuovo progetto di Kate Middleton

La 41enne ha deciso di circondarsi di professionisti che possano supervisionare il lavoro del suo Royal Foundation Center for Early Childhood. Ha scelto personalità di spicco del mondo accademico e scientifico, con esperienza in aree come neuroscienze, psicologia, psichiatria. Insieme, gli esperti sosterranno la principessa del Galles e il Centro nel promuovere studi sui primi cinque anni di vita di un bambino, ricerche utili per dare un futuro migliore alle future generazioni. Il Centro punta proprio a dimostrare quanto quella fase pre scolare sia decisiva per modellare la personalità del bambino e chi sarà nell'età adulta.

Kate Middleton

Il look della principessa

Per l'appuntamento di lavoro al castello di Windsor la principessa ha scelto un look chic ma formale, da elegante donna d'affari. Ha puntato su uno dei suoi brand preferiti: Alexander McQueen. Ha scelto una giacca monopetto nera con bottone centrale e due tasche della Maison del cuore, abbinata a un paio di pantaloni a gamba larga dello stesso colore firmati Roland Mouret. Ha completato l'outfit con un body-camicia bianco di Holland Cooper, con dettagli dorati: dei bottoni applicati sia sulle spalle che sui polsini. Infine, ha aggiunto all'ensemble un paio di orecchini pendenti con perle di Shyla London, gioielli che indossa spesso e che sono senz'altro tra i preferiti della sua collezione. Insomma, una business woman davvero sofisticata e di classe.