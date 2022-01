Kate Middleton in oro dà inizio al nuovo anno: quando aveva già indossato l’abito di paillettes Kate Middleton e il principe William hanno condiviso una nuova cartolina di auguri per Capodanno. Per dare il via al 2022 con il piede giusto si sono mostrati in una versione glamour e scintillante: dove avevamo però già visto l’abito dorato della Duchessa?

A cura di Valeria Paglionico

Il 2022 è l'anno della speranza, della voglia di ricominciare, del desiderio di lasciarsi finalmente la pandemia alle spalle. Per la seconda volta consecutiva i festeggiamenti di Capodanno sono stati low-profile ma praticamente tutti si sono augurati che il prossimo anno le cose andranno diversamente. I Royals, per i quali le feste di Natale sono state ben diverse rispetto a quanto programmato, hanno voluto fare un regalo speciale ai sudditi, così da dare il via al meglio al 2022: hanno condiviso una nuova cartolina di auguri scintillante e glamour. Questa volta i bambini non ci sono, nello scatto appaiono solo William e Kate in una inedita versione fashion e sorridente.

Il ritratto di coppia di William e Kate

Il principe William e Kate Middleton hanno augurato buon anno ai sudditi con un inedito ritratto di coppia. Sui social i due hanno condiviso una foto adorabile e glamour, nella quale appaiono innamorati e sorridenti nel retro di una limousine. Il principe indossa un elegantissimo smoking nero con tanto di papillon, mentre la Duchessa sfoggia un lungo abito gold tempestato di paillettes. Si tratta di un modello firmato Jenny Packham con un profondo scollo a V, una sinuosa gonna a sirena, un drappeggio all'altezza del punto vita e delle maxi maniche-cappa.

Kate Middleton alla prima di "No time to die" (settembre 2021)

L'abito da red carpet di Kate Middleton

Dove abbiamo già visto il sinuoso abito della Middleton? Alla prima londinese del nuovo film dedicato a 007, No time to die, andata in scena lo scorso settembre alla Royal Albert Hall. Non si tratta, però, di un look riciclato, semplicemente i Cambridge hanno condiviso un vecchio scatto realizzato poco prima di sfilare su quel red carpet. Sarà perché sperano di ritornare il prima possibile a quel periodo spensierato o perché semplicemente gli outfit sarebbero stati perfetti per Capodanno, ma la cosa certa è che i due coniugi reali non avrebbero potuto dare il via al 2022 in modo più glamour. Quando appariranno di nuovo in pubblico?