Kate Middleton dà il via all’estate con il look lavanda (e con il cappotto) Kate Middleton è nel Cambridgeshire con il principe William e ha approfittato del suo primo impegno ufficiale per dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha dato il via all’estate con un adorabile look lavanda, anche se ha peccato di originalità con un abito riciclato.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando la regina Elisabetta II ha ridotto drasticamente le sue apparizioni pubbliche, il principe William e Kate Middleton sono più impegnati che mai dal punto di vista lavorativo. Nelle ultime ore sono volati nel Cambridgeshire e hanno fatto visita all'ospedale pediatrico East Anglia a Milton. Ad attirare le attenzioni del pubblico non poteva che essere la Duchessa, che ancora una volta è apparsa elegantissima e fashion di fronte i riflettori. Si tratta della sua prima uscita ufficiale dell'estate e, dopo il tailleur total white, è riuscita a sorprendere con un adorabile completo color lavanda: ecco chi ha firmato abito, capotto, scarpe e borsetta.

L'abito plissettato di Kate Middleton

Per la prima tappa del tour nel Cambridgeshire Kate Middleton ha dato il meglio di lei in fatto di stile, anche se è tornata alla sua più grande passione, quella per il riciclo. Ha indossato un meraviglioso abito in chiffon firmato LK Bennett decorato con delle stampe astratte sui toni del lavanda e dell'arancio. Dove lo abbiamo già visto? La Duchessa lo aveva già sfoggiato nel 2015. Si tratta di un modello leggermente plissettato, con la gonna al ginocchio e il corpetto con le maniche corte, il cui prezzo sarebbe di 299 sterline (circa 348 euro). Facendo parte di una vecchia collezione, al momento sul sito ufficiale non è disponibile, in vendita c'è solo una variante in un colore differente.

L’abito LK Bennett

Kate Middleton sceglie accessori blu polvere

I dettagli bon-ton nel look di Kate non sono finiti qui: la Duchessa ha abbinato l'abito plissé a un lungo cappotto celeste monopetto e con le tasche laterali. Per completare il tutto ha poi scelto décolleté e pochette coordinate, entrambe in camoscio blu polvere di Emmy London. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, lasciando intravedere i pendenti decorati con diamanti e preziose pietre acquamarina. Insomma, sebbene la Middleton abbia un tantino peccato in fatto di originalità, è riuscita lo stesso a distinguersi per eleganza: in quante punteranno sul color lavanda per aggiungere un tocco glamour alla loro estate?