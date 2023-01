Kate Middleton e la strana richiesta di Carlo: perché voleva farle cambiare nome Carlo, Camilla, Catherine: troppe C nei nomi della royal family. Per questo l’attuale re avrebbe chiesto alla Middleton di cambiare nome in Katherine prima del matrimonio.

A cura di Giusy Dente

Nel 2022 i 40 anni di Kate Middleton sono stati celebrati con ben tre ritratti scattati da Paolo Roversi. Stavolta le cose sono andate diversamente e la ricorrenza è passata più in sordina, senza foto ufficiali. Ovviamente da tutto il mondo sono giunti auguri rivolti alla principessa del Galles, per i suoi 41 anni. C'è stato un tweet di re Carlo III e della regina consorte Camilla, accompagnato da un post sull'account di Buckingham Palace. Ma si è scelto di mantenere un profilo basso, sulla scia del clamore mediatico che ha investito la royal family in questi giorni. Il motivo sono le scottanti rivelazioni di Harry nel libro Spare, che riguardano anche la moglie del principe William.

Cosa ha chiesto Carlo a Kate Middleton

La pubblicazione del libro di memorie del principe Harry, intitolato Spare, era in programma per oggi. Purtroppo le prime copie in lingua inglese sono state erroneamente messe in vendita con qualche giorno di anticipo, in una libreria spagnola. I lettori hanno potuto diffondere le prime impressioni e rivelare dunque in anteprima il contenuto del volume, ben prima della data di pubblicazione ufficiale.

Nel libro Harry affronta i suoi rapporti con i membri della famiglia, rivela retroscena, aneddoti mai raccontati. Uno riguarda Kate Middleton e lo ha riportato Daily Mail. Il principe Harry nel libro affermerebbe che Carlo e Camilla avrebbero chiesto alla principessa di "modificare" il proprio nome sostituendo con la lettera K la C di "Catherine", il suo nome di battesimo.

Kate Middleton

Prima di sposare il principe William, Kate Middleton sarebbe stata invitata a cambiare l'ortografia del nome sui documenti ufficiali, il monogramma e le firme, per evitare che in famiglia ci fossero troppi nomi con la lettera C iniziale. Era essenziale, per Carlo e Camilla, che l'attuale principessa scrivesse il suo nome come Katherine, una volta diventata un membro della famiglia reale. Ad oggi, anche se nel mondo intero è conosciuta come Kate, lei usa il nome Catherine.