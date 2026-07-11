Il nuovo accessorio preferito di Kate Middleton è un bracciale dell’amicizia: lo ha fatto la figlia Charlotte

Kate Middleton ultimamente non si separa mai dal braccialetto dell’amicizia realizzato per lei dalla figlia Charlotte: è un simbolo del legame madre-figlia.

Kate Middleton in visita al Evelina London Children's Hospital

Kate Middleton possiede una sconfinata collezione di gioielli reali. In questi anni le abbiamo visto sfoggiare creazioni di inestimabile valore, tramandate di generazione in generazione tra le regine e le principesse; ma accanto a questi, ci sono anche accessori di minor valore economico, che però sono preziosissimi sul fronte personale. C'è da dire che lei spesso nei suoi outfit ha inserito accessori low cost, collane e orecchini che immediatamente andavano sold out: tutti volevano imitare i look della principessa del Galles! Nelle ultime apparizioni, invece, non è passato inosservato il braccialetto verde di corda al polso, che sembra essere il must have dei suoi look estivi. Purtroppo, i fan non potranno possederne uno uguale, perché non è in vendita: ma intanto, potranno commuoversi leggendo il suo significato!

Il significato del braccialetto della principessa

Nelle ultime apparizioni pubbliche si è notata una costante, nei look della principessa del Galles: un semplicissimo braccialetto di corda colorato al polso. Lo ha portato con sé il 10 luglio alla partita di polo benefica annuale giocata dal Principe William al Guards Polo Club, ma lo aveva con sé anche il 6 luglio quando si è recata al Evelina London Children's Hospital. La sua origine e il suo significato sono stati spiegati su X da Rebecca English, responsabile della sezione reale del Daily Mail: ha confermato che si tratta di un regalo fatto a Kate Middleton dalla figlia undicenne, la principessa Charlotte.

L'accessorio è stato creato per un'occasione importante: quando a giugno Kate Middleton si è cimentata con la scalata delle montagne più impervie del Regno Unito nell'ambito della National Three Peaks Challenge. L'impresa è stata portata a termine per scopo benefico: per sostenere la ricerca sul cancro, tema che le sta particolarmente a cuore. La sfida consiste nello scalare il Ben Nevis (1345 metri), lo Scafell Pike (978 metri) e lo Yr Wyddfa (1085 metri): è stata la prima reale a farlo. Servono determinazione, coraggio, forza di volontà. fiducia in se stessi: la principessa lo ha fatto per offrire la sua vicinanza e il suo sostegno ai malati, a chi sta combattendo la stessa battaglia che ha affrontato anche lei.

Leggi anche Kate Middleton e Charlotte come sorelle: al Trooping the Colour indossano lo stesso bracciale di perle

Kate Middleton col braccialetto dell'amicizia al Evelina London Children's Hospital

La piccola Charlotte per festeggiare l'impresa e per celebrare la tempra di sua madre, le ha dunque regalato questo braccialetto dell'amicizia fatto con le proprie mani. Con questo gesto, l'undicenne ha voluto in qualche modo accompagnare sua madre su quelle montagne, essere con lei su quelle vette, simboleggiando la vicinanza tra loro nella vita nei momenti di difficoltà, l'indissolubile filo che tiene sempre unite una madre ai suoi figli. Difatti, nelle foto scattate prima e dopo la scalata e condivise sull'account Instagram ufficiale dei principi del Galles, si intravede anche il braccialetto.

Nella royal family questi braccialetti non sono una novità. Il primogenito di Kate e William, il principe George, ne aveva uno al polso nel ritratto reale diffuso in occasione del compleanno nel 2024. Ne possiedono uno persino William e re Carlo. Kate Middleton a sua volta ne ha indossato uno Made in Italy durante la recente visita nel Paese. La moda è esplosa tra i royals proprio nel 2024, quando Charlotte si è recata a uno dei concerti dell'Eras ​​Tour di Taylor Swift a Londra con William e George, dove hanno anche incontrato la cantante e il suo attuale marito Travis Kelce nel backstage. I braccialetti dell'amicizia sono una sorta di rituale tra i fan della star, un segnale di riconoscimento ai concerti e fuori: sono rigorosamente fatti a mano e si regalano come simbolo d'affetto. L'usanza è nata da una canzone di Taylor Swift: "You're On Your Own, Kid" del 2022 invita infatti a "fare i braccialetti dell'amicizia" e "cogliere il momento". Detto fatto!