Kate Middleton debutta sui social: ora ha un profilo Instagram tutto suo Ai Royals inglesi è sempre stato vietato di avere un account social personale ma negli ultimi giorni è stata fatta una piccola eccezione. Kate Middleton ha infatti debuttato su Instagram con un profilo tutto suo.

A cura di Valeria Paglionico

I membri della Royal Family inglese sono costretti a seguire un preciso protocollo per affrontare ogni aspetto della loro vita. Esistono infatti delle rigide regole dell'etichetta che vanno applicate nei i diversi aspetti della quotidianità, dal modo di comportarsi in pubblico agli abiti che devono essere indossati agli eventi istituzionali. Tra i divieti imposti ai reali c'è anche quello social: nessuno di loro può avere un profilo personale, è possibile comunicare con il mondo "esterno" solo attraverso le pagine ufficiali. Nelle ultime ore è però stata fatta una piccola eccezione per Kate Middleton: ecco per quale motivo da qualche giorno la principessa del Galles ha un account Instagram tutto suo.

Cosa verrà postato sul profilo di Kate Middleton

Siamo sempre stati abituati a credere che sui profili Instagram le star dovessero documentare la loro quotidianità, dalle serate casalinghe trascorse in famiglia alle sessioni di trucco prima degli eventi pubblici. Kate Middleton è destinata a cambiare le carte in tavola: sulla sua nuova pagina Instagram non ci saranno tutorial, beauty trick o scene domestiche, semplicemente descriverà un progetto professionale a cui è particolarmente legata. Insomma, nessun gesto rivoluzionario e nessuno strappo alla regola, la principessa si limiterà a dare ancora una volta prova di vantare un enorme senso del dovere.

Kate Middleton debutta su Instagram

Kate Middleton, come si chiama la sua pagina Instagram

L'account creato da Kate Middleton su Instagram si chiama Royal Foundation Center for Early Childhood ed è dedicato all'organizzazione che la principessa in persona ha creato nel 2021 all'interno della Royal Foundation. Il motivo per cui ha pensato che sbarcare sui social sarebbe stata una buona idea? Sono il mezzo di comunicazione ideale per il lancio di Shaping Us, una campagna che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza cruciale dei primi cinque anni di vita di un bambino. "La nostra prima infanzia, il tempo che va dalla gravidanza all'età di cinque anni, modella fondamentalmente il resto della nostra vita", ha spiegato la principessa in un video postato. Al momento l'account conta più di 35mila followers ma il numero è destinato sicuramente ad aumentare.