Kate Middleton da piccola: perché la principessa ha condiviso una foto di quando era neonata

Riconoscete l'adorabile neonata nella foto? Il piglio vispo e il vestitino elegante a fiori dovrebbero darvi un indizio: ebbene sì, si tratta di Kate Middleton da piccola. La principessa di Galles ha condiviso un adorabile scatto di se stessa da neonata su Instagram per il progetto Shaping Us, una nuova iniziativa della sua fondazione dedicata alla tutela dell'infanzia Early Years. In questi giorni, mentre fervono i preparativi per l'incoronazione di Carlo III, la principessa sta girando il Regno Unito per promuovere l'iniziativa, sfoggiando look memorabili, dal tailleur rosso fuoco al cappotto verde smeraldo, fino alla giacca in montone. Oggi la principessa ha voluto condividere con il pubblico una foto dei suoi personali “early years” per lanciare un messaggio.

La foto di Kate Middleton appena nata

Kate Middleton ha condiviso sui social un ricordo personale della sua infanzia: una foto scattata dalla madre che la ritrae neonata tra le braccia del padre, a soli pochi mesi di vita. La bimba – che molti anni dopo sarebbe diventata la moglie dell'erede al trono – indossa un abitino candido con un ricamo di fiorellini e un colletto merlettato. “I visi delle persone sono i giocattoli preferiti dei bambini” scrive, commentando il tenero gesto di bimba di mettere le mani avanti sul viso del papà.

Il progetto benefico di Kate Middleton per l'infanzia

Dietro al ricordo personale e affettuoso si cela però uno scopo più importante: la principessa ha invitato tutti i follower a condividere le proprie foto da bambini su Instagram per aumentare la consapevolezza sul ruolo fondamentale che i primi anni di vita hanno sul nostro sviluppo. Da piccoli, quindi, tutti i bambini devono avere le stesse identiche possibilità nell'apprendimento, a prescindere dal contesto in cui nascono. "Spero che vi uniate a me nel condividere una fotografia scattata prima del vostro quinto compleanno – ha scritto – per far nascere un sorriso, ricordi e far proseguire la conversazione sul tema dell'infanzia".