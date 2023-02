Kate Middleton con la giacca in montone: il look casual e caldo da copiare per l’inverno La principessa del Galles Kate Middleton sta lanciando un nuovo progetto: tra le varie tappe del tour si è rilassata con un look casual e cool, perfetto per il freddo di gennaio.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @princessofwales

Anche nei momenti più casual Kate Middleton è sempre regina di stile. La principessa di Galles in questi giorni sta promuovendo il nuovo progetto dedicato all'infanzia, Shaping Us, facendo tappa in varie città. Ogni evento alza l'asticella dello stile: dal tailleur rosso fiammante visto a Londra al cappotto verde smeraldo di Leeds.

L'ultima apparizione però è nel segno della semplicità: la principessa ha incontrato il conduttore radiofonico Roman Kemp e ha postato una foto che li ritrae in un giardino, mentre passeggiano con abiti caldi e informali. Anche questa volta però Middleton ha sfoggiato uno dei capi must dell'inverno: la giacca in montone.

Kate Middleton segue la tendenza del montone

Popolarissima negli Settanta e Ottanta, la giacca in montone è tornata al centro delle tendenze invernali 2023: è riapparsa sulle passerelle in versioni classiche o ultracontemporanee, in colori pop o con tagli crop. Kate Middleton ne ha sfoggiata una classica, color cioccolato, scamosciata all'esterno con la fodera in shearling e una doppia fila di bottoni. Il modello è firmato LK Bennett e non è un nuovo acquisto: è nell'armadio della Duchessa da più di dieci anni!

Il look ‘riciclato' di Kate Middleton

La principessa del Galles, si sa, ama ripetere gli outfit mandando un messaggio a favore della sostenibilità ambientale. L'intero look, in realtà, è riciclato: ha abbinato al montone un maglione dolcevita color crema con disegni norvegesi di Holland Cooper e ha indossato i suoi adorati Chelsea Boots di Blundstone, perfetti per camminare in campagna. Tutti i capi e gli accessori, insomma, erano già stati indossati dalla principessa. Un look sostenibile e perfetto per l'inverno: se cercate ispirazione per il weekend, l'avete trovata.