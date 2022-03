Kate e William così non li avevamo mai visti: i duchi hanno nuotato tra gli squali Duca e duchessa di Cambridge sono impegnati in un royal tour: il viaggio fa parte delle attività dedicate al Giubileo di Platino di Elisabetta II, che quest’anno festeggia i 70 anni di regno. La coppia si è cimentata in un’immersione: in versione sub non li avevamo mai visti.

A cura di Giusy Dente

Kate e William sono impegnati in un royal tour, il primo dopo lo stop imposto dalla pandemia. I due stanno viaggiando per conto della Corona in diversi Paesi, per celebrare l'anno del Giubileo di Platino della regina Elisabetta, che quest'anno festeggia i 70 anni sul trono. Dal Belize alle Bahamas, la duchessa di Cambridge ha avuto modo di spaziare moltissimo con gli outfit, passando dai look safari a quelli glamour, da quelli casual a quelli da sera. La futura regina è sempre impeccabile e sa adattarsi a ogni esigenza e situazione. Ecco perché è passata con disinvoltura dall'abbigliamento comodo da esploratrice a quello elegante fucsia in lamè, passando per quello sofisticato in giallo. Da donna avventurosa, Kate Middleton non ha esitato quando si è trattato di lanciarsi in un'esperienza del tutto nuova e unica: un'immersione a contatto con gli squali.

Kate e William in versione sub

I duchi di Cambridge si sono cimentati in un’esperienza avventurosa: un’immersione nelle acque cristalline del Belize, che ha permesso loro di guardare da vicine le creature marine, nuotando persino con uno squalo, tra pesci e coralli. Muniti di maschera e bombola, i due si sono tuffati a South Water Caye, sopra la seconda barriera corallina più grande al mondo. A guidarli, un istruttore esperto che ha permesso loro di intraprendere l'impresa in tutta sicurezza e con le accortezze del caso.

La permanenza in Belize non è cominciata benissimo. La coppia reale non è stata accolta positivamente dai residenti del villaggio di Indian Creek: da qui la decisione di annullare la visita a una piantagione di cacao in zona, per evitare problemi. Molto bene, invece, sono andate tutte le altre tappe del viaggio, che sta proseguendo in Giamaica e poi continuerà alle Isole Bahamas. In Giamaica avranno modo di incontrare la Jamaican Defence Force e alcuni musicisti del posto molto promettenti, per poi celebrare l’eredità di Bob Marley. Nelle Bahamas, invece, prenderanno parte a una celebre parata Junkanoo.