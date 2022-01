Kasia Smutniak col foulard sulla testa come la regina: “Elisabetta mi fa un baffo” Kasia Smutniak a Capodanno si è sentita un po’ come la regina Elisabetta e per fare gli auguri ai suoi follower ne ha preso in prestito anche l’iconico foulard.

Kasia Smutniak ha trascorso un Capodanno decisamente casalingo e poco festaiolo. Per augurare buon anno ai suoi follower l'attrice ha anzi condiviso un dettagliato elenco delle attività svolte in attesa della fatidica mezzanotte: dallo Spritz al vino, un film e una serie tv, sembra abbia trascorso l'ultimo giorno dell'anno in totale relax, dedicandosi a fare ciò che ama, senza circondarsi di gente e di rumore, senza fare troppi giri di telefonate. "Queen Elizabeth mi fa un baffo!" ha ironizzato l'attrice, paragonando le sue feste (e il suo look) a quello della sovrana.

Kasia Smutniak come la regina

Elisabetta II ha dovuto rivedere i programmi che aveva fatto per Natale e Capodanno. La pandemia ha nuovamente impedito il riunirsi della royal family: è il secondo anno consecutivo che la sovrana trascorre le festività da sola, il primo senza neppure la compagnia dell'amato principe Filippo (venuto a mancare ad aprile).

Ha ugualmente ricevuto in visita alcuni parenti, ma ha comunque dovuto annullare il tradizionale pranzo a Sandringham a cui tanto tiene e non si è potuta concedere le tanto amate passeggiate a cavallo: i medici, preoccupati dopo il ricovero di ottobre al King Edward VII Hospital, gliele hanno al momento proibite. Pare che si stia comunque dilettando in questi giorni guardando la tv e giocherellando coi suoi amatissimi cani.

Feste tranquille e casalinghe insomma, proprio come quelle di Kasia Smutniak, che evidentemente ha rivisto nel programma della sovrana anche il proprio. E ha riconosciuto anche una certa similitudine nello stile. L'attrice, infatti, ha condiviso una sua foto con un foulard di seta sulla testa, accessorio iconico proprio di Elisabetta II. Il cosiddetto Royal Headscarf viene portato annodato sotto il collo con un fiocco ed è la stessa modalità scelta dall'attrice. "Queen Elisabetta mi fa un baffo! Onestamente, serenamente" ha concluso.