Kanye West chiama Gosha Rubchinskiy al timone creativo di YEEZY

Dopo la controversia con Adidas e le polemiche sulla sfilata parigina dello scorso anno, Ye torna a lavorare al suo brand e sceglie come designer un personaggio di spicco nel panorama streetwear. La prima collezione del nuovo corso del marchio verrà svelata l'anno prossimo.

Gosha Rubchinskiy alla sfilata di Gucci nel 2018

Kanye West rilancia YEEZY. Dopo le tormentate vicende con Adidas e il definitivo divorzio il rapper e produttore discografico ha pensato a un nuovo futuro per il suo brand per delinearlo ha chiamato Gosha Rubchinskyi alla direzione creativa. La nomina del designer e fotografo moscovita è stata annunciata dalla pagina Instagram ufficiale del marchio di Ye (@yzy) con un post dove scriveva: "YEEZY dà oggi il benvenuto a Gosha Rubchinskiy come nuovo Head del Design. L’arrivo di questo leggendario designer russo da YEEZY, il marchio globale più importante nel campo della musica e della moda, è una pietra miliare nella storia del design".

Chi è Gosha Rubchinskiy

Questa nomina segna il ritorno del creativo nel mondo del fashion. Il trentanovenne, infatti, dopo una rapida ascesa del suo brand omonimo,segnata da collaborazioni con Burberry, Diesel, Fila e Dr. Martens ha dovuto interrompere bruscamente nel 2019 il suo percorso artistica a causa di una controversia legale iniziata a causa di alcuni messaggi equivoci che lo stilista avrebbe scambiato con un modello minorenne. Tra i nomi più noti del panorama dello streetwear, dopo essere stato considerato, assieme a Demna e Lotta Volkova tra i protagonisti del post-sovietic style, Rubchinskiy è stato costretto a mettere in pausa la sua carriera, torna ora al fianco di Kanye West ufficializzando definitivamente la sua rottura con Comme des Garçons che era stato tra i più importanti sostenitori del suo marchio.

Il nuovo corso di YEEZY

La prima collezione di YEEZY firmata da Gosha Rubchinskiy verrà svelata l'anno prossimo ma la nomina di Rubchinskiy arriva dopo una collaborazione musicale già in atto con West: oltre ad avere realizzato alcuni tatuaggi del rapper di Atlanta, il creativo ha anche realizzato la copertina e il merchandising di Vultures, il nuovo album del cantante in partnership con Ty Dolla $ign. L'ex marito di Kim Kardashian ha svelato il nuovo progetto qualche giorno fa durante un party che ha visto il debutto come cantante anche della figlia North West. La partnership tra Ye e Rubchinskiy è una collaborazione tra due figure controverse che ha già messo in fermento il fashion system, il rapper di Donda è sempre in grado di stupire, musicalmente e stilisticamente, e le polemiche sulla sua ultima passerella parigina, dove ha fatto sfilare delle T-shirt con la scritta "White lives matters" non sono ancora completamente sopite.