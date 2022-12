Justin Bieber ha vinto: H&M ritira la collezione con il suo volto dopo le polemiche La catena di abbigliamento H&M aveva ribadito di aver seguito correttamente le procedure, ma è stata costretta a fare un passo indietro.

A cura di Beatrice Manca

Felpe, cappellini e t-shirt sono spariti dal sito in meno di 48 ore. H&M ha deciso di fare un passo indietro dopo le accuse di Justin Bieber per una linea di merchandising non autorizzata. Il colosso del fast fashion aveva messo in vendita una collezione ispirata a Bieber che non era piaciuta allo stesso cantante, tanto da definirla pubblicamente "spazzatura".

Perché Justin Bieber ha attaccato H&M

Justin Bieber si è preso una pausa dal tour per problemi di salute, ma è tornato sui social per lanciare un appello ai suoi milioni di fan in tutto il mondo. Attraverso una serie di Instagram Stories ha esortato i follower a non comprare capi e accessori firmati H&M con il suo volto spiegando di non aver mai acconsentito alla produzione. "Non ho approvato nessuna delle collezioni di merchandising fatte da H&M – ha scritto – Tutto senza il mio permesso e la mia approvazione. Non le comprerei se fossi in te".

H&M rimuove la collezione dai negozi

La replica di H&M non si è fatta attendere: la catena di abbigliamento aveva subito ribadito di aver seguito le procedure standard, come in ogni collaborazione, ma il giorno successivo ha deciso di fare un passo indietro. "Come per tutti gli altri prodotti e partnership con licenza, H&M ha seguito le procedure di approvazione adeguate – ha spiegato una nota del brand – Ma per rispetto della collaborazione e di Justin Bieber abbiamo rimosso i capi dai nostri negozi e online".