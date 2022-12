Justin Bieber contro H&M per le felpe con il suo volto: “È spazzatura, non compratela” Con due storie su Instagram il cantante Justin Bieber ha accusato il colosso della moda low cost H&M di aver utilizzato la sua immagine senza permesso.

Beatrice Manca

Il colosso dell'abbigliamento low cost H&M ha lanciato una capsule collection dedicata all'idolo pop Justin Bieber: felpe, t-shirt e cappellini con il volto e i testi del cantante. Peccato però che sia stato lui stesso a prendere le distanze dall'iniziativa, definendola "spazzatura": sui social ha preso duramente posizione contro la catena d'abbigliamento, facendo scoppiare il caso.

La collezione di H&M dedicata a Justin Bieber

Cercando sul sito di H&M oggi si possono vedere alcuni capi della capsule dedicata al cantante canadese non ancora in vendita. "Coming soon", recita lo shop online. Tra i pezzi ci sono alcune t-shirt nere con la sagoma stilizzata di Justin Bieber al prezzo di 14,99 euro, felpe rosa sgargiante o total black con il suo nome e i versi della sua canzone Ghost.

T–shirt H&M

L'accusa di Justin Bieber: "Fatto senza il mio permesso"

La popstar, però, dice di non aver mai autorizzato l'uso della sua immagine. Su Instagram ha pubblicato due storie in cui afferma: "Non ho mai approvato né autorizzato il merchandising di H&M fatto su di me", Poi si è rivolto ai suoi 270 milioni di follower: "Fossi in voi io non lo comprerei". In una seconda storia rincara la dose: "Il merch che ha fatto H&M su di me è spazzatura, non compratelo!".

Il messaggio di Justin Bieber sui social

La replica di H&M

A stretto giro è arrivata anche la replica di H&M, che all'agenzia Reuters ha dichiarato: "Come per tutti gli altri prodotti e partnership con licenza, H&M ha seguito le procedure di approvazione adeguate". La linea ora rischia di essere un vero e proprio boomerang: basterà la spiegazione di H&M a contenere i danni?

Il messaggio Instagram di Justin Bieber

