Tom Daley dopo il ritiro mette all'asta un suo costume all'uncinetto: venduto a oltre 10mila euro Tom Daley alle Olimpiadi di Parigi si era fatto notare non solo per il suo talento ma anche per la sua passione per il lavoro a maglia. Ora, dopo essersi ritirato, ha messo all'asta uno dei costumi fatti all'uncinetto: ecco perché lo ha fatto.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passate due settimane dall'annuncio del ritiro del tuffatore Tom Daley ma oggi si ritorna a parlare di lui, il motivo? Ha messo all'asta uno dei costumi da bagno realizzati all'uncinetto. Ai recenti Giochi Olimpici di Parigi si era distinto per talento vincendo la medaglia d'oro nei tuffi da 10 metri ma, al dì là dei successi professionali, aveva anche attirato le attenzioni dei media grazie alla sua passione per il lavoro a maglia. Non solo si era lasciato immortalare sugli spalti con i ferri tra le mani mentre seguiva le gare olimpiche, aveva anche regalato dei porta-medaglia fatti a mano ai colleghi che, come lui, erano saliti sul podio. Ora ha deciso di "sfruttare" il talento all'uncinetto per una buona causa: ecco cosa ha fatto.

Il progetto benefico di Tom Daley

Non è una novità che Tom Daley abbia la passione per il lavoro a maglia ma solo di recente ha pensato bene di servirsene per un progetto importante. La scorsa domenica ha messo all'asta su eBay uno dei suoi costumi da bagno realizzati all'uncinetto e, dopo aver ricevuto 112 offerte, è riuscito a venderlo a 10.000 sterline (quasi 12.000 euro). L'atleta ha poi usato la somma di denaro per una buona causa: l'ha devoluta totalmente in beneficenza alla Royal Life Saving Society UK, un'associazione britannica fondata nel 1891 che vuole migliorare la sicurezza e l'educazione in materia di acqua, prevenendo così gli annegamenti.

Il costume da bagno all'uncinetto venduto su eBay fa parte della limited edition che l'atleta ha lanciato in collaborazione con il marchio Malibu e con l'associazione Royal Life-Saving Society UK. Si tratta del classico modello a slip ma declinato in una versione crochet rosso fuoco e sul fondoschiena è decorato con la scritta a contrasto "Don't drink and dive", ovvero "Non bere e tuffarti". Sul sito ufficiale del brand veniva venduto a 60,95 euro ma da settimane è sold-out (visto che si trattava di un'edizione limitata). "Ho sempre amato stare in acqua, conosco il suo potere e la necessità di rispettarla per restare al sicuro. Sono orgoglioso di lavorare per diffondere questo messaggio. State al sicuro", sono state queste le parole usate da Tom Daley per descrivere il progetto. Ora che si è ritirato trasformerà la passione per l'uncinetto in un lavoro?

