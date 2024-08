video suggerito

Tom Daley annuncia il ritiro dopo le Olimpiadi e si emoziona in TV: “É il momento giusto” Tom Daley dopo aver vinto la quinta medaglia alle Olimpiadi ha deciso di lasciare l’attività. Il grande tuffatore britannico ha annunciato l’addio e ha parlato anche del suo futuro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Tom Daley a 30 anni si ritira. Il fortissimo tuffatore inglese con una dichiarazione molto emozionante ha annunciato l'addio all'attività. Si ritira subito dopo i Giochi Olimpici di Parigi. Daley, che nel 2008 a 14 anni disputò quello di Pechino, pochi giorni fa ha vinto la medaglia d'argento nei tuffi da 10 metri. E ora l'inglese guarda già al futuro.

L'annuncio del ritiro di Tom Daley

Dopo la medaglia d'argento vinta da 10 metri con Noah Williams, Daley rispondendo a delle domande sul suo futuro aveva detto che ci avrebbe pensato un po', e non aveva chiuso totalmente la porta ai Giochi di Los Angeles del 2028. Ma la riflessione è stata breve, perché l'annuncio del ritiro è arrivato a stretto giro. Parlando con Vogue ha detto: "Ero incredibilmente nervoso, sapendo che queste sarebbero state le mie ultime Olimpiadi. Non vedevo l’ora che fosse finita, ma quando ho visto mio marito, i miei figli e i miei amici tra il pubblico, mi sono detto di essere felice. È stato emozionante, da là sopra la piattaforma, sapendo che sarebbe stato il mio ultimo tuffo competitivo. Ma a un certo punto devo prendere una decisione, e sento che è il momento giusto“.

Daley sa già cosa farà: nel suo futuro c'è la moda

Dire basta è oggettivamente sempre molto complicato per un atleta. Daley ha vinto cinque medaglie alle Olimpiadi (una d'oro, una d'argento, tre di bronzo), ha disputato i Giochi cinque volte, la prima nel 2008 a 14 anni e poi ha preso parte a tutte le altre manifestazioni. Ora c'è da guardare al futuro. Daley sa già cosa farà: "Mi sto iscrivendo a un corso presso il Fashion Institute of Design and Merchandising di Los Angeles per imparare a cucire. Faccio già lavori a maglia e all'uncinetto, ma cucire aggiunge un livello di conoscenza completamente diverso su come realizzare le cose. Ho disegnato un paio di capi di biancheria intima che lancerò e spero anche di lanciare un progetto di costumi da bagno l'anno prossimo".

Parlando con la BBC poi Daley si emoziona

Le dichiarazioni ufficiali sono state queste, poi però quando è stato intercettato dalla BBC è stato sopraffatto dall'emozione. Ha ribadito il concetto, ma ha mostrato le sue emozioni: "È difficile parlarne. È davvero difficile parlarne. A un certo punto dovrò farlo, sono molto orgoglioso. Voglio stare con la mia famiglia e sono felice di trascorrere del tempo con loro. Non volevo che arrivasse in questo momento, ma sono molto orgoglioso".