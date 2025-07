La nuova fidanzata di Dimitrov: “Tutto il mondo ha visto chi sei. Tu sei un vincitore”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il messaggio più dolce per Grigor Dimitrov dopo il ritiro da Wimbledon contro Sinner per infortunio arriva dalla sua fidanzata, l'attrice e cantante Eiza Gonzalez che ha cercato di rendere meno amaro un pomeriggio da dimenticare. Il bulgaro era in vantaggio di 2 set contro il numero uno del ranking ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al pettorale destro che gli ha impedito di completare la sua partita e chiudere quella che sarebbe stata un'impresa a tutti gli effetti. L'altoatesino è passato ai quarti di finale e tra i sostenitori del suo rivale ci sono tanti rimpianti, compresi quella della sua compagna che ha sottolineato la grande ingiustizia.

Con una stori pubblicata sul suo profilo Instagram da quasi 8 milioni di followers Eiza Gonzalez ha cercato di consolare il suo fidanzato. I due stanno insieme da poco ma la messicana gli ha dimostrato sostegno incondizionato con la sua presenza sugli spalti e le belle parole che gli ha dedicato sui social. La storia d'amore tra il tennista e l'attrice di Hollywood è stata messa sotto ai riflettori soltanto da pochi mesi e in passato Dimitrov ha avuto diverse relazioni importanti con donne molto in vista nel mondo dello spettacolo e dello sport.

Il messaggio di Eiza Gonzalez a Dimitrov

I due stanno insieme da poco ma il loro legame sembra essere fortissimo, come dimostra l'attrice che comincia il suo post chiamandolo "amore della mia vita". Una dichiarazione forte seguita da parole di affetto e incoraggiamento: "Non potrei essere più orgogliosa di te. Sei più che eccezionale. Questo è solo un momento che passerà e ti renderà ancora più forte. Ma vederti oggi insieme al mondo mi ha ricordato chi sei. Sei un vincitore. Lo abbiamo visto tutti e lo farai di nuovo". Dimitrov è per lei il vincitore assoluto e stava per compiere un'impresa, fermata solo da un brutto infortunio che gli ha negato la possibilità di battere Sinner e qualificarsi ai quarti a Wimbledon.

La stella del tennis ha ufficializzato la relazione con Eiza Gonzalez soltanto da poco tempo, mettendo fine a un lungo periodo trascorso da single. Prima di lei il bulgaro ha avuto una frequentazione con Madalina Ghenea, apparsa sugli spalti durante le sue partite diverse volte nel 2023, e prima ancora con l'ex Pussycat Doll (ex ex di Hamilton) Nicole Scherzinger: con lei è rimasto dal 2015 al 2019 affrontando però tanti alti e bassi con diverse rotture.

La storia più celebre di Dimitrov è senza dubbio quella con Maria Sharapova, durata dal 2012 al 2015. All'epoca il tennista aveva solo 23 anni e la campionessa cinque in più di lui e sembravano la coppia perfetta, ma si sono separati a causa di cammini divergenti che non gli consentivano più di stare insieme con serenità. Infine, mai confermato, c'è il presunto legame con Serena Williams nel 2012 che resta tutt'ora solo speculazione.

Come sta Dimitrov dopo l'infortunio

Vicende extra campo a parte, adesso a preoccupare sono le condizioni di Dimitrov che dovrò sottoporsi agli esami medici per capire l'entità del problema al pettorale. Chi era lì lo ha visto molto sofferente e anche lo stesso Sinner ha confermato che potrebbe trattarsi di un infortunio serio dato che negli spogliatoi dopo il ritiro era tanto sofferente: "Lo sport è tanto imprevedibile e lo abbiamo visto, soprattutto su erba possono succedere tante cose in un attimo. Lui si è fatto veramente tanto male, l'ho visto un po' nello spogliatoio ed è una cosa abbastanza seria, gli auguro tanta fortuna d'ora in avanti. Ha avuto una stagione con tanta sfortuna".