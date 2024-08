video suggerito

Il gadget delle Olimpiadi 2024 che tutti vogliono? Il porta medaglia fatto all'uncinetto da Tom Daley Tom Daley e tornato a essere virale grazie alle sue creazioni all'uncinetto: il nuovo oggetto del desiderio knitting sono le morbide custodie che il tuffatore britannico ha creato e regalato agli atleti che hanno vinto una medaglia.

A cura di Marco Casola

Nell'agosto del 2021 era diventata virale una sua foto mentre, sugli spalti delle Olimpiadi di Tokyo, sferruzzava con l'uncinetto tra una gara e l'altra. Stiamo parlando di Tom Daley campione olimpico inglese e vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo per tuffi da piattaforma 10 metri in sincro con Matty Lee. Nel 2022 è stato il primo uomo ad essere stato scelto come testimonial del brand di make up Rimmel, mentre quest'anno alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha conquistato la medaglia d'argento nei 10 metri sincro, in coppia con Noah Williams.

All'epoca di Tokyo Daley rivelò che sugli spalti stava creando un dog jumper all'unicinetto, ovvero un maglione per un cagnolino. Dopo tre anni da quelle Olimpiadi il tuffatore, che quest'anno ha portato la bandiera inglese durante la cerimonia d'apertura di Parigi, continua a sferruzzare e la sua passione per l'uncinetto si è trasformata in un brand. Chiamato Made With Love, il marchio su Instagram conta 1,4 milioni di follower e online vende T-shirt, felpe e altri capi con dettagli knitting colorati.

Il maglione fatto da Tom Daley alle Olimpiadi di Parigi

Alle Olimpiadi 2024 Daley è tornato con il marito Dustin Lance Black e con i due figli della coppia, Robert Ray Black-Daley, nato nel 2018, e Phoenix Rose, nata nel 2023. Oltre alla famiglia il tuffatore ha portato a Parigi (of course) l'amato kit per le creazioni all'uncinetto e anche stavolta sugli spalti si è rilassato sferruzzando proprio come era successo a Tokyo. Se nel 2021 Daley realizzava maglioncini per cuccioli a quattro zampe, sugli spalti parigini ha ultimato un maxi pull jacquard con tanto di Union Jack e logo delle Olimpiadi in bella mostra. Il maglione Dailey lo aveva iniziato a progettare e cucire ben prima delle Olimpiadi ma lo ha ultimato a Parigi tra una gara e l'altra.

Ora a diventare virale è ancora una creazione knitting di Tom Daley, non si tratta di puppies pull o di sciarpe e capelli: su X e Instagram stanno letteralmente spopolando i porta medaglia fatti all'uncinetto dal tuffatore, che ha regalato ad alcuni vincitori il divertente gadget in cui custodire e proteggere la preziosa medaglia olimpica. A mostrare l'originale creazione in bianco, blu e rosso è stata Yasmin Harperf, tuffatrice britannica che a Parigi 2024 ha conquistato la medaglia di bronzo per il tuffi sincro da 3 metri in coppia con Scarlett Mew Jensen.