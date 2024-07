video suggerito

Tom Daley sventola l’asciugamano arcobaleno: vince la medaglia davanti a marito e figli Il tuffatore porta a casa l’argento vinto davanti al marito e ai due figli, nati con madre surrogata. L’atleta si batte per i diritti della comunità LGBT. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Tom Daley

Tom Daley ha conquistato la sua quinta medaglia ai Giochi Olimpici, in coppia con Noah Williams. Il tuffatore britannico si è aggiudicato l'argento nei 10 metri sincronizzati maschili a Parigi 2024. Sugli spalti, pronti a fare il tifo per lui (con tanto di magliette personalizzate) c'erano il marito e i due figli.

Tom Daley alle Olimpiadi di Parigi

Tom Daley è approdato per la prima volta ai Giochi appena 14enne, il più giovane della squadra britannica: era l'edizione di Beijing 2008. Parigi 2024 segna la sua quinta partecipazione alla competizione più prestigiosa di tutte e non solo in veste di atleta. Infatti ha fatto anche da portabandiera durante la cerimonia di apertura insieme alla vogatrice Helen Glover. Alle spalle ha la medaglia d'oro nel sincro di Tokyo 2020, i due bronzi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. L'argento conquistato pochi giorni fa ha però un sapore speciale. Tra il pubblico, a fare il tifo per lui, c'erano infatti anche il marito Dustin Lance Black e i loro due figli. La coppia ha fatto ricorso alla maternità surrogata: nel 2018 è nato Robert Ray Black-Daley, nel 2023 è nata Phoenix Rose.

Tom Daley in gara con l'asciugamano rainbow

In realtà proprio per i suoi figli l'atleta è tornato alle Olimpiadi. Aveva inizialmente deciso di ritirarsi, poi è successo qualcosa: "Ho avuto una risposta piuttosto emotiva quando mio figlio mi ha detto che voleva vedermi ai Giochi Olimpici. E, naturalmente, quando i tuoi figli ti chiedono di fare qualcosa, anche se si tratta di tornare in piscina e allenarsi per le Olimpiadi, tu lo fai. L'anno scorso è stato proprio in questo periodo che ho deciso di tornare e non sapevo se sarei tornato nel team del sincronizzato, se saremmo riusciti a qualificarci. Ma con un po' di duro lavoro, impegnandoci ogni giorno con determinazione, ce l'abbiamo fatta".

Vincere davanti alla famiglia è stata l'emozione più grande. Dustin Lance Black e i due figli sono stati paparazzati tra il pubblico. T-shirt coordinate per i due bimbi, con la scritta "That’s my Papà". Quando ha ricevuto la medaglia d’argento, Daley ha rivolto a loro un bacio, facendo il segno del cuore con le mani. Prima ancora, aveva sventolato un asciugamano arcobaleno, ribadendo la sua battaglia in nome dei diritti LGBTQIA+, su cui è molto attivo. Non a caso, dal 2022 è Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico, titolo che gli è stato conferito proprio per il suo impegno in nome della beneficenza e dell'inclusione. Proprio in nome di questa causa è stato scelto come ambasciatore globale maschile di Rimmel, così da promuovere un cambiamento nel settore beauty e dare una nuova rappresentazione del mondo maschile, libera da stereotipi.