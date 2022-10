Tom Daley, primo testimonial maschile di Rimmel: “È fantastico questo cambiamento nel mondo beauty” Tom Daley è il nuovo Global Brand Ambassador di Rimmel, primo volto maschile del marchio. L’atleta olimpico è anche un sostenitore della comunità LGBTQIA+.

A cura di Giusy Dente

Tom Daley, Kaleidoscope Trust Gala Dinner 2022

Il settore beauty si sta evolvendo, di pari passo alla società. Il mondo di oggi si è fatto più fluido e le nuove generazioni rifiutano etichette di genere rigide e prestabilite, soprattutto se rischiano di diventare un freno all’espressione libera della propria personalità. Il make-up, per esempio, non è più "roba da femmine". Se in passato ci si poteva sentire intimoriti nell’accostarsi a un'area ritenuta tipicamente femminile, oggi non è più così: smalti e kajal sono entrati anche nel beauty-case maschile. Fedez ha sviluppato una propria linea di prodotti per le unghie: è un fan delle mail arte coloratissime ma è soprattutto un acerrimo nemico dell'ideale di mascolinità tossica. Ai suoi figli vuole insegnare che il trucco non rende meno uomini e che il rosa non è un colore da femmine: insomma, che certi concetti andrebbero svincolati dal genere. Achille Lauro ha lanciato una collezione assieme al noto brand Mulac, un inno alla bellezza inclusiva, he tenga conto di unicità e diversità piuttosto che di stereotipi. Rimmel London, dopo una gloriosa storia nel mondo del beauty fatta assieme a testimonial femminili di grande prestigio (Cara Delevingne, Kate Moss, Rita Ora) ha deciso di affidare la propria immagine a un uomo.

Tom Daley è testimonial per Rimmel London

Ricorderete forse l’atleta olimpico che sugli spalti, tra una gara e l’altra, era solito sferruzzare. Tom Daley ha portato a Tokyo 2021 la passione per l’uncinetto: le foto sono diventate virali in breve tempo, sdoganando questo hobby. Tom Daley è un appassionato di lavorazione a maglia di vecchia data e lo sportivo ha ora all’attivo una prestigiosa collaborazione tutta nuova. Nulla a che vedere col nuoto, la sua disciplina, né col crochet: il tuffatore è il nuovo volto di Rimmel London.

Tom Daley, Olimpiadi di Tokyo 2021

Il brand è la prima volta che si affida a un testimonial uomo. Delay comparirà nella nuova campagna per il fondotinta Match Perfection Foundation, assieme all'attivista Adwoa Aboah. Il 28enne britannico, già testimonial Adidas, ora è dunque Global Brand Ambassador: la campagna che lo vede protagonista verrà trasmessa in tutto il mondo. "Sono felice di essere il primo ambasciatore maschile globale di Rimmel. Indipendentemente dal sesso, tutti dovrebbero avere la possibilità di mostrarsi e sentire la versione migliore di se stessi ed è fantastico vedere questo cambiamento nel settore della bellezza" ha commentato.

Tom Daley partecipa al Team GB Ball

La sua presenza nella squadra Rimmel è un potente messaggio di inclusione, che dà risalto alla diversità e all'unicità che ognuno di noi custodisce dentro di sé. Tom Daley è stato uno dei primi atleti olimpici britannici a fare coming out. Lo ha fatto a 19 anni, dopo un lungo periodo di sofferenza.e tormento. Il suo ruolo di attivista per i diritti LGBTQIA+ si unisce a quello di sostenitore dell'importanza di salvaguardare la salute mentale nel mondo dello sport. L'obiettivo, con Rimmel, è incoraggiare le persone all'accettazione e al raggiungimento del benessere, vincendo le paure e senza rinunciare alla libera espressione di sé.