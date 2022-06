Jolanda Renga rilancia il pizzo San Gallo per l’estate: la giornata in spiaggia è in total white Jolanda Renga ha ereditato la passione per la moda dalla mamma Ambra Angiolini e lo ha dimostrato negli scatti condivisi di recente sui social. Per una giornata in spiaggia ha scelto un look total white, rilanciando il pizzo San Gallo.

A cura di Valeria Paglionico

Jolanda Renga ha compiuto 18 anni all'inizio del 2022 e sembra avere tutte le carte in regola per seguire le orme dei genitori nello spettacolo. Certo, al momento non ha dimostrato di avere le doti canore del papà Francesco Renga, ma la cosa certa è che ha ereditato il fascino e la spigliatezza della mamma Ambra Angiolini. Sui social è molto seguita anche se non posta foto e Stories quotidianamente ma ogni volta che lo fa riesce ad attirare l'attenzione dei media. Di recente, ad esempio, ha documentato una giornata passata in spiaggia, rivelando l'adorabile look scelto per l'occasione. In total white la figlia delle due star italiane non è forse super trendy?

Il look bianco di Jolanda Renga

Al motto di "Il freddo è psicologico, ma il caldo no", Jolanda Renga si è lasciata immortalare sullo sfondo di una meravigliosa spiaggia all'ora del tramonto. Che ci sia andata fin dal mattino o che sia arrivata solo in orario aperitivo, non importa, la cosa certa è che ha puntato tutto su un look glamour. Ha seguito il trend del total white, un vero e proprio evergreen della bella stagione, declinandolo in versione iper fashion. Ha scelto un completo di pizzo San Gallo con gonna lunga a vita alta e crop top coordinato, un modello con la scollatura a portafoglio che ha lasciato intravedere il reggiseno in tinta e le maniche corte ma larghe. Per completare il tutto ha scelto una raffinata acconciatura intrecciata, mettendo così in risalto il viso.

Jolanda Renga con il look di pizzo San Gallo

Come abbinare il pizzo San Gallo

Il pizzo San Gallo, ovvero il pizzo decorato con ricami traforati e cuciture a rilievo tono su tono, è tra i tessuti simbolo dell'estate. Se però negli ultimi anni aveva leggermente perso il suo appeal, ora è tornato ed è destinato a diventare il must-have della bella stagione. A dimostrarlo è stata Jolanda Renga, apparsa adorabile col suo completo bianco ricamato. Come abbinare i look in pizzo San Gallo? Vanno benissimo con i sandali alla schiava o con le ciabattine che stanno spopolando da qualche stagione a questa parte, anche se è possibile sfoggiarli anche con sneakers e tacchi. Naturalmente la scelta varia a seconda dell'occasione in cui ci si trova ma la cosa certa è che anche un completo tutto in pizzo San Gallo si rivelerà sempre super glamour durante gli eventi estivi.