Jennifer Lopez, le foto dal camerino in intimo con le catene e kimono paisley A pochi giorni dal 54esimo compleanno, Jennifer Lopez è tornata a posare in intimo, con la sua innata sensualità.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez in Intimissimi

L'età è solo un numero. Lo sa bene Jennifer Lopez, che ha appena festeggiato 54 anni e sembra la stessa "Jenny from the Block" dei primi anni Duemila. Il tempo sembra essersi fermato! L'aspetto della cantante è frutto di una meticolosa attenzione allo stile di vita, in cui soprattutto l'attività fisica riveste un ruolo fondamentale. L'artista è una grande appassionata di danza e fitness, che fanno parte da sempre della sua routine quotidiana e che le permettono di sfoggiare il corpo tonico che tanti le invidiano. Si sveglia alle 5 per allenarsi e non contempla eccezioni. Questo la fa stare bene fuori, ma anche dentro, perché è anche un modo per prendersi cura della salute mentale. Intimissimi l'ha scelta come testimonial.

Jennifer Lopez modella di lingerie

Jennifer Lopez oltre che nella musica è un punto di riferimento anche nella moda. Ha partecipato alla campagna invernale di Louis Vuitton nel 2003, più di recente ha posato in intimo per una campagna di Dolce&Gabbana. A inizio anno, fresca di matrimonio col suo grande amore Ben Affleck, è diventata testimonial di Intimissimi. La cantante ama molto l'Italia: è stata scelta per il suo legame affettivo col Paese, ma anche perché è una diva che piace tanto dalle donne, ha uno stile glamour ma al tempo stesso naturale.

Gli scatti della precedente campagna erano un inno alla sensualità, alla femminilità, all'Italia: le foto restituivano una Jennifer Lopez sicura di sé, radiosa, con la voglia di giocare e ridere. Le nuove immagini arrivano direttamente dal profilo social della star e sono state realizzate dal fotografo Norman Jean Roy, con cui ha già lavorato in passato (il servizio fotografico per Vogue Messico con nude look e mantello di cristalli).

Nelle foto indossa un completino color acquamarina composto da reggiseno a balconcino e brasiliana, impreziositi da inserti metallici dorati. Costano rispettivamente 39,90 e 12,90 euro sul sito ufficiale del brand. Ha completato il colorato outfit con un kimono di raso a in stampa cashmere, con maniche a 3/4 e cintura in vita. Costa 69,90 euro.