Jennifer Lopez diva in copertina col nude look tra cristalli e trasparenze J-Lo è la protagonista del servizio fotografico di Vogue Messico.

J–Lo in Giorgio Armani, scarpe Dolce&Gabbana. Ph. Norman JeanRoy

L'ultima prova da attrice di Jennifer Lopez si sta rivelando un successo. La popstar è la protagonista di The Mother: il film targato Netflix è stato tra i più visti sul servizio di streaming durante la settimana di debutto. Proprio The Mother è stato uno degli argomenti affrontati nel corso dell'intervista rilasciata da J-Lo a Vogue Messico, in cui è anche protagonista di un servizio fotografico di Norman JeanRoy.

Jennifer Lopez posa per Vogue

Nell'ultima intervista rilasciata a Vogue Messico, la cantante si è soffermata su tutti i settori che ha sperimentato nella sua lunga carriera, per poter comunicare e per potersi esprimere al meglio, con tutta se stessa: la recitazione, ovviamente la musica, il make-up (con la linea JLo Beauty lanciata nel 2021). Al magazine ha parlato anche di maternità e di come vengono rappresentate le donne latine a Hollywood. Le origini latinoamericane di cui va assolutamente fiera sono state quasi un problema all'inizio per lei: era come se tutti volessero che incarnasse uno stereotipo, quello della donna latinoamericana con un certo accento, con una determinata fisicità.

Giorgio Armani, SS23

Le sue curve sono state spesso un problema per lei, al punto di pensare di mollare tutto. Questo problema lo ha avvertito soprattutto nel cinema, dove inizialmente veniva "ingabbiata" sempre negli stessi ruoli, ma poi ha dimostrato di essere altro, oltre la sex bomb. "Invece di lasciare che tutti si approfittino di noi e usino il nostro nome, assicuriamoci sempre di conoscere il nostro valore" ha detto.

J–Lo indossa orecchini Dezso by Sara Beltrán, girocollo Dior Fine Jewelry, bracciale Chopard. Ph. Norman JeanRoy

J-Lo brilla vestita di cristalli

In copertina, J-Lo indossa un audace body nero abbinato a un lungo soprabito dello stesso colore, con anfibi. Questo e gli altri look del servizio fotografico sono opera del team a cui la cantante si affida da tempo: la coppia composta da Rob Zangardi e Mariel Haenn. Capelli e make-up, invece, sono stati realizzati da Ash K Holm e Lorenzo Martin. Spicca tra gli outfit quello scintillante firmato Giorgio Armani, composto da body nude e abito trasparente di cristalli. Quest'ultimo ha sfilato sulla passerella della collezione Spring Summer 2023. Lo ha abbinato a stivaletti color crema Dolce&Gabbana. Immancabili i gioielli: orecchini Dezso by Sara Beltrán, collana Dior Fine Jewelry, bracciale della collezione di alta gioielleria di Chopard.