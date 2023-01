Jennifer Lopez e Kim Kardashian con piume e paillettes: i look per il 69esimo compleanno di Oprah Oprah Winfrey ha compiuto 69 anni ieri e ha festeggiato il traguardo con un maxi party a Beverly Hills. Tra gli invitati c’erano moltissime star, che ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata davvero speciale per Oprah Winfrey: ha compiuto 69 anni e ha pensato bene di celebrare l'importante traguardo con un maxi party organizzato a Beverly Hills da Anastasia Soare. Location da sogno, cena gustosa, meravigliose decorazioni floreali: la festa si è trasformata in un vero e proprio evento mondano da fiaba. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la lista di invitati. Tra loro c'erano moltissime star, da Jennifer Lopez a Kim Kardashian, fino ad arrivare a Sofia Vergara, e tutte ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile tra paillettes, trasparenze e maxi scollature: ecco cosa hanno indossato la festeggiata e i suoi ospiti.

Oprah Winfrey col tailleur scintillante

Oprah Winfrey è la regina dei media americani e non poteva che festeggiare in gran stile i suoi 69 anni. Per l'occasione non ha rinunciato al glamour e ha brillato con un tailleur dallo stile mannish ma declinato in una versione scintillante. Sia la giacca doppiopetto che i pantaloni palazzo erano tempestati di paillettes marroni e sono stati abbinati a un semplice top panna. Occhiali da vista tondi e sfumati, raccolto tiratissimo che ha rivelato degli orecchini maxi e sorriso stampato sulle labbra: Oprah ha concluso la serata spegnendo le candeline su una maxi torta personalizzata e decorata con dei frutti rossi all-over.

Oprah Winfrey col completo di paillettes

I look delle star al party di Oprah

Le star invitate non potevano che dare il meglio di loro in fatto di look per un evento simile. Jennifer Lopez ha brillato con un minidress color panna ma ricoperto di decorazioni gold di paillettes a effetto specchio, lo ha abbinato a una pelliccia in tinta, a un paio di décolleté con la zeppa e a uno chignon alto, intrecciato e tiratissimo.

Jennifer Lopez in piume e paillettes

Kim Kardashian ha preferito un abito strapless in marrone glitter e non ha rinunciato né alle sue amate collane con la croce, né alla maxi coda di cavallo, mentre Sofia Vergara ha optato per un vestito mini in total black. La più "brillante" è stata Heidi Klum, che ha osato con un top di cristalli silver. Chi si aggiudica il titolo di regina fashion della serata?