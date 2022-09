Jennifer Lopez business woman, ricorda gli esordi: “Mi sentivo un unicorno in un mondo di taglie zero” Jennifer Lopez ha partecipato a un evento organizzato agli Universal Studios per promuovere le aziende delle piccole imprenditrici latine. Per l’occasione si è trasformata in una candida business woman con un completo mannish griffato ed elegante.

A cura di Valeria Paglionico

Sono ormai decenni che Jennifer Lopez è sempre sulla cresta dell'onda dal punto di vista professionale e, nonostante l'età che avanza, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Ne ha data l'ennesima prova durante un evento organizzato agli Universal Studios per promuovere le aziende delle piccole imprenditrici latine, seguito da un'esclusiva intervista con Morgan Radford. Oltre ad apparire splendida in versione business woman, la diva ha anche ricordato le difficoltà affrontate nei primi anni di carriera, quando sembrava essere un "unicorno" in un mondo di taglie zero.

Il look candido di J.Lo

Dopo il matrimonio principesco con Ben Affleck, Jennifer Lopez sembra averci preso gusto a vestirsi di bianco. Per l'esclusivo evento in onore delle imprenditrici latine si è trasformata in una business woman ma in versione "candida". Ha infatti puntato su un tailler mannish in total white, un modello firmato Fendi con pantaloni palazzo a vita alta e una giacca-gilet avvitata con tagli laterali e una cinturina logata in vita. Orecchini a catena, trucco curato nei minimi dettagli e chignon intrecciato: la Lopez ha sfoggiato l'outfit elegante e sofisticato che tutte le donne lavoratrici sognano di indossare in ufficio.

Giacca Fendi

"Essere latina mi ha fatto sentire speciale"

J.Lo ha ricordato i suoi esordi nello spettacolo durante l'intervista rilasciata a Morgan Radford. Sebbene oggi sia icona di bellezza a livello internazionale, all'inizio è stata spesso criticata per le sue forme. La popstar ha spiegato: "All'epoca la definizione di bellezza era molto diversa, 30 anni fa la maggior parte delle donne era taglia zero, gli altri mondi non erano affatto rappresentati, mi sono sentita un unicorno. Sono latina. Sono Jennifer Lopez del Bronx. E i miei genitori sono portoricani, col passare del tempo mi sono sentita speciale". Insomma, sebbene sembri una storia assurda, anche una diva come Jennifer ha dovuto affrontare una miriade di difficoltà per sfondare nel mondo dello spettacolo.