Jennifer Lawrence con l’abito scultura: il bustier si “stacca” dal seno Jennifer Lawrence ha partecipato alla prima di No Hard Feelings che si è tenuta ieri sera a Madrid e per l’occasione ha sfoggiato un originale abito scultura. La sua particolarità? Aveva il bustier che si “staccava” dal seno.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lawrence è tornata a lavorare a pieno ritmo a poco più di un anno dalla nascita di Cy, il suo primo figlio nato dal matrimonio con Cooke Maroney. Dopo aver presentato il suo nuovo film No Hard Feelings all'ultimo Festival di Cannes (con tanto di look da diva ma con le infradito di gomma), ora è partita con la promozione internazionale della pellicola, riuscendo a conciliare alla perfezione vita da mamma e impegni professionali. L'avevamo lasciata qualche giorno fa alla prima londinese con abito trasparente e tacchi a spillo, oggi la ritroviamo all'anteprima di Madrid in una versione super originale ma ugualmente glamour.

L'abito scultura di Jennifer Lawrence

Ieri sera a Madrid si è tenuta la premiere del film No Hard Feelings e la protagonista Jennifer Lawrence non ha esitato a parteciparvi. Ha sfilato sul red carpet al fianco dei colleghi e ha incantato tutti con un outfit sopra le righe che non poteva passare inosservato. Sotto consiglio della fedele stylist Jamie Mizrahi, ha indossato un abito color crema firmato Loewe by Jonathan Anderson, un modello a tubino dalla silhouette fasciante con la gonna al ginocchio e la scollatura strapless a cuore. La sua particolarità? Nel momento in cui l'attrice ha posato di profilo, ha rivelato un bustier rigido che sembrava "staccarsi" dal seno.

Loewe Fall/Winter 2023–24

Jennifer Lawrence con gli orecchini di smeraldo

Per completare il tutto Jennifer Lawrence ha scelto le scarpe must di stagione, le mules, per la precisione un paio di sandali neri di Maison Ernest col tallone scoperto e il tacco a spillo. Non è mancato il tocco scintillante con una serie di gioielli di diamanti di Jennifer Meyer, anche se a spiccare è stato un mini orecchino di smeraldo di MaximiliaN London. L'attrice ha messo il prezioso in risalto con l'acconciatura: ha tenuto i capelli sciolti e lisci ma con la fila molto laterale che lasciava l'orecchio scoperto. Ancora una volta Jennifer ha dimostrato di non lasciare nulla al caso in fatto di stile e di essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze.