Jennifer Lawrence alla prima del film coi genitori: sul red carpet sfila con la mamma e il papà Jennifer Lawrence ha presentato il suo nuovo film No Hard Feelings a New York. Alla prima si è fatta accompagnare da degli ospiti speciali, i genitori Karen e Gary, che hanno sfilato con lei sul red carpet.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lawrence è tornata a essere più attiva che mai a poco più di un anno dalla nascita del piccolo Cy, il primo figlio nato dal matrimonio con Cooke Maroney. Al recente Festival di Cannes ha presentato il suo nuovo film No Hard Feelings e ora è alle prese con la promozione in giro per il mondo. L'avevamo lasciata qualche giorno fa a Berlino in abito giacca, oggi la ritroviamo al Lincoln Square Theate di New York in total white come una dea. Il dettaglio che non è passato inosservato è che con lei c'erano degli "ospiti speciali", di chi si tratta? Dei suoi genitori, che hanno approfittato della prima americana per sfilare sul red carpet accanto alla figlia diva.

Jennifer Lawrence, il red carpet di famiglia

Ieri sera alla prima newyorkese di No Hard Feelings Jennifer Lawrence ha portato i suoi genitori Karen e Gary Lawrence. I tre hanno sfilato fianco a fianco, hanno sorriso ai fotografi e hanno dimostrato di essere più uniti e affiatati che mai. La mamma, alla quale l'attrice somiglia in modo impressionante, è apparsa trendy e sofisticata con un mini abito nero abbinato a un soprabito con colletto, bottoni e tasche ricamate con dei ghirigori panna. Gambe nude, tacchi e capelli ondulati: la signora Karen sembra una vera e propria diva. Il papà ha optato per un completo spezzato con giacca marrone, pantaloni beige, camicia a righini e mocassini di camoscio. Non è mancato il foulard colorato nel taschino come un vero e proprio lord. I tre non sono forse adorabili tutti insieme?

Jennifer Lawrence con i genitori sul red carpet

Il look da dea di Jennifer Lawrence

Per un evento importante come il primo red carpet "di famiglia" Jennifer Lawrence non poteva che curare il suo outfit nei minimi dettagli. Dopo l'abito trasparente e il tubino scultura, questa volta ha scelto lo stile ispirato alle dee greco-romane. Si è affidata ancora una volta alla Maison Dior, sfoggiando uno dei vestiti della collezione Primavera/Estate 2023. Si tratta di un modello total white che cade sinuoso lungo la silhouette, ha la gonna dritta, la scollatura monospalla e un nastro in tinta che segna il punto vita. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali gold col tacco a spillo di Manolo Blahnik shoes e degli orecchini d'oro di Tabayer. L'attrice ha inoltre messo in risalto i capelli lunghissimi tenendoli sciolti e leggermente ondulati: in questa versione non sembra forse essere uscita da uno dei classici miti antichi?

