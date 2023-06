Jennifer Lawrence alla prima di Berlino: la giacca si indossa da sola col top trasparente Ieri sera a Berlino si è tenuta la prima di No Hard Feelings, il nuovo film con Jennifer Lawrence. L’attrice ha partecipato alla prima e ne ha approfittato per rilanciare il trend degli abiti giacca.

A cura di Valeria Paglionico

La nuova vita da mamma non ha rallentato la carriera professionale di Jennifer Lawrence, anzi, a poco più di un anno dalla nascita del piccolo Cy, il primo figlio nato dal matrimonio con Cooke Maroney, è tornata più in forma che mai sui red carpet internazionali. Al Festival di Cannes ha presentato il nuovo film No Hard Feelings e ora ha dato il via alla promozione in giro per il mondo. Ogni giorno è in una città diversa insieme ai colleghi e tutte le volte riesce a sorprendere con i suoi look. Dopo essersi distinta per originalità con delle infradito di gomma alla Croisette, è tornata ai tacchi apparendo sofisticata tra abiti scultura e trasparenze audaci.

Il mini abito giacca di Jennifer Lawrence

Ieri sera Jennifer Lawrence è volata a Berlino per la prima del suo nuovo film. Ha sfilato sul red carpet allestito allo Zoo Palast, lanciando l'outfit da imitare assolutamente durante l'estate. Si è affidata alla Maison Givenchy, che ha personalizzato per lei un look total black della collezione Fall/Winter 2023-24. L'attrice ha seguito il trend degli abiti giacca, sfoggiando un modello corto, avvitato e monopetto con le maniche lunghe, i revers di raso e la minigonna con delle pinces sbarazzine. Ha portato le maniche scorciate e, piuttosto che lasciare il reggiseno a vista, ha preferito indossare un top trasparente in tinta a collo alto.

Jennifer Lawrence in Givenchy

Jennifer Lawrence con i tacchi di vernice

Jennifer Lawrence ha ormai detto addio alle scarpe basse: nonostante in passato abbia avuto qualche piccolo inconveniente coi tacchi, ora si sente più sicura di sé. Alla prima di Berlino ha indossato un paio di slingback col tacco a spillo in vernice nera, un modello accollato e col cinturino intorno alla caviglia.

Jennifer Lawrence con orecchini Sheryl Lowe

Non è mancato il tocco prezioso con anelli e orecchini di diamanti di Jennifer Meyer e Sheryl Lowe, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha optato per un mezzo raccolto portato con la fila centrale e i capelli lisci. L'attrice ha inoltre osato con i colori del make-up, esaltando gli occhi con un ombretto grigio e la bocca con un lucidalabbra marrone scuro. La sua proposta di stile sancirà il ritorno degli abiti giacca?